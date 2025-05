Enem 2025: edital é divulgado; veja datas e regras da prova

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) publicou, nesta sexta-feira, 23 de maio, o edital oficial do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. As inscrições devem ser feitas de 26 de maio a 6 de junho, por meio da Página do Participante, no site do Inep.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 85 e o pagamento pode ser feito até 11 de junho. Há opções via boleto (gerado no site), Pix (por QR code), cartão de crédito ou débito — dependendo do banco. Participantes que indicarem, no momento da inscrição, que utilizarão os resultados para obtenção de certificado de ensino médio e que estejam inscritos no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico) estarão isentos da taxa.

Conforme já havia sido anunciado pelo ministro da Educação, Camilo Santana, participantes com 18 anos ou mais, que ainda não concluíram a educação básica, poderão utilizar o Enem 2025 para obter o certificado do ensino médio. Para isso, é necessário atingir pelo menos 450 pontos em cada uma das áreas de conhecimento e mais de 500 pontos na redação.

As provas do Enem 2025 ocorrerão nos dias 9 e 16 de novembro, em todo o Brasil, exceto em três cidades do Pará.

Estrutura das provas

No primeiro dia do exame, os candidatos terão 5h30 para responder às questões de linguagens (português e língua estrangeira), ciências humanas (história, geografia, filosofia e sociologia) e redação.

No segundo dia, com duração de 5 horas, as provas serão de ciências da natureza (química, física e biologia) e matemática.

Os portões abrem às 12h e fecham às 13h (horário de Brasília); o início é às 13h30. O primeiro dia de aplicação terminará às 19h, e o segundo, às 18h30.

Aplicação no Pará

Em função da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que ocorrerá em Belém entre 10 e 21 de novembro, a aplicação será em datas diferentes para os municípios de Belém, Ananindeua e Marituba.

Nessas cidades, o Enem será realizado em 30 de novembro e 7 de dezembro.

Nome social e acessibilidade

Durante o ato de inscrição, candidatos poderão solicitar o uso de nome social. O procedimento utilizará dados da Receita Federal — não será necessário enviar documentação comprobatória. Travestis, transexuais e pessoas trans receberão automaticamente o tratamento conforme a identidade de gênero registrada.

Além disso, o exame prevê atendimento especializado para candidatos com deficiência, TEA, dislexia, gestantes, lactantes, idosos e outros perfis que necessitem de adaptações. Todas as condições e recursos disponíveis estão listados no edital.

Reaplicação

Quem não comparecer por problemas logísticos ou doenças infectocontagiosas poderá solicitar a reaplicação das provas, prevista para os dias 16 e 17 de dezembro.

*Com agência Brasil