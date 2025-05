Hong Kong deve abrir universidades a estudantes estrangeiros vetados em Harvard

Hong Kong abrirá as portas de suas universidades para estudantes estrangeiros que forem obrigados a desistir de estudar em Harvard devido à nova política do presidente Donald Trump, que lhes proíbe o acesso à prestigiada instituição norte-americana.

A secretária de Educação de Hong Kong, Christine Choi, pediu nesta sexta-feira, 23, que as universidades da cidade chinesa acolham “estudantes excepcionais de todo o mundo”.

“Para os estudantes internacionais afetados pela política de admissão de estudantes dos Estados Unidos, o Departamento de Educação fez um apelo a todas as universidades de Hong Kong para que ofereçam medidas que facilitem a entrada de estudantes elegíveis”, declarou Choi em um comunicado.

Proibição

A administração de Donald Trump anunciou na quinta-feira a proibição de Harvard matricular estudantes estrangeiros a partir do próximo período letivo, acusando a universidade de fomentar o antissemitismo e de manter vínculos com o Partido Comunista Chinês.

Uma juíza norte-americana suspendeu temporariamente a medida, mas muitos estudantes estrangeiros permanecem apreensivos.

As universidades de Hong Kong poderão aumentar o limite de matrículas para estudantes estrangeiros, segundo a funcionária.

Em um comunicado, a Universidade de Ciência e Tecnologia de Hong Kong (HKUST), que nesta sexta-feira convidou estudantes internacionais matriculados em Harvard a continuarem seus estudos em seus campi, prometeu implementar "procedimentos de admissão simplificados e apoio acadêmico para facilitar uma transição sem contratempos para os estudantes interessados".

Harvard lidera a lista mais recente das melhores universidades do mundo do US News and World Report, na qual a HKUST ocupa a 105ª posição, entre mais de 2 mil instituições.