Em meio à crise institucional, governadores querem encontro com Bolsonaro

Nesta segunda-feira, 25 governadores participaram do fórum nacional desses gestores, no Palácio do Buriti, em Brasília. Os governadores anunciaram que vão tentar um encontro com Jair Bolsonaro e esperam ser recebidos pelo presidente. O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), afirmou que houve consenso na reunião sobre a necessidade de diminuir a tensão entre o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal e fortalecer a democracia.

Já imaginou ter acesso a todos os materiais grátis da EXAME para investimentos, educação e desenvolvimento pessoal? Agora você pode: confira nossa página de conteúdos gratuitos.

"Espero que o presidente, pelo nível que o país chegou nesse momento, com essa disputa institucional, receba os governadores. O que procuramos é o bem comum e vamos levar isso ao presidente. Dizer a ele que não tem ninguém contra ou a favor dele, mas queremos um ambiente de normalidade e discutir os reais interesses do povo", disse Ibaneis Rocha.

Na reunião, de forma presencial, compareceu, além de Ibaneis, o governador do Piauí, Wellington Dias (PT). Não foi entregue ao final da reunião qualquer documento ou carta com as posições dos governadores ou com críticas à atuação de Bolsonaro, que na semana passada encaminhou ao Senado pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do STF.

Os governadores anunciaram que irão encaminhar cartas e documentos a Bolsonaro e também aos presidentes Arthur Lira (Câmara), Rodrigo Pacheco (Senado) e Luiz Fux (Supremo Tribunal Federal).

"Mesmo com a disparidade de posições político-partidárias entre nós, entendemos que temos condições de ajudar bastante. Vamos preparar essas cartas e também tratar de outros temas, como a reforma tributária, que, como está, irá gerar 15 bilhões de reais de prejuízo para estados e municípios. A proposta não tem nada de simplificação. É muito ruim. E por causa do Paulo Guedes", afirmou Ibaneis.

Os governadores trataram também do papel da Polícia Militar nesse clima de instabilidade política, a partir do que ocorreu em São Paulo nesta segunda, quando um comandante regional da PM foi afastado pelo governador João Doria (PSDB) por ter feito chamamentos para os protestos de 7 de Setembro e criticado políticos.

Toda semana tem um novo episódio do podcast EXAME Política. Disponível abaixo ou nas plataformas de áudio Spotify, Deezer, Google Podcasts e Apple Podcasts