Eleições em SP: Marçal marca entrevista com Boulos para esta sexta-feira

O influenciador Pablo Marçal (PRTB) marcou para esta sexta-feira, 25, às 12h, a sabatina que pretende realizar com o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) e com o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) em seu perfil do Instagram.

Até o momento, apenas Boulos confirmou participação na live. Nunes negou o convite e disse que política se “trata com seriedade”.

Em viagem com a família em Roma, Marçal gravou um vídeo direto do Coliseu e disse que fará uma “entrevista de emprego” com os dois candidatos. O candidato derrotado no primeiro turno prometeu respeito e afirmou que fará apenas perguntas técnicas.

"Antes de ser candidato, eu era apresentador do Marçal Talks. Vou fazer [a entrevista] com muito respeito. Mandei mensagem para o Nunes e a equipe do Boulos já mandou mensagem avisando que ele vai", disse o influenciador.

No segundo turno, os dois candidatos buscaram atrair os eleitores de Marçal. As pesquisas de opinião mostraram que a maioria migrou para Nunes, por esse eleitor se identificar mais à direita. Boulos buscou fazer uma mea-culpa sobre o posicionamento da esquerda em relação ao desejo da população em "prosperar" e apresentou propostas de estímulo ao empreendedorismo.

Segundo o último levantamento do agregador EXAME/IDEIA, Nunes tem 53% das intenções de voto contra 36% de Boulos. O levantamento considera 56 pesquisas com cenário de segundo turno.

O fator Marçal na eleição de SP

Com um discurso pouco convencional, ataques e cortes, Marçal mudou os rumos da corrida eleitoral em São Paulo. O influenciador saltou em poucas semanas de 10% das intenções de voto e chegou ao fim do primeiro turno empatado tecnicamente com Boulos e Nunes na liderança.

Sempre buscando um fato novo, Marçal divulgou um laudo falso sobre o deputado psolista na véspera da eleição. Analistas apontam que a ameaça de uma cassação da chapa do influenciador provocou uma migração de votos para Nunes, que terminou a votação na liderança com 29,48% dos votos válidos, enquanto Boulos obteve 29,07%. Marçal terminou com 28,14% dos votos. [Grifar] Esse foi o primeiro turno mais apertado desde a redemocratização.