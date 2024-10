Marçal desafia Nunes e Boulos para sabatina; psolista aceita e 'cobra' atual prefeito

Terceiro colocado nas eleições na cidade de São Paulo com 1,7 milhão de votos, o influenciador Pablo Marçal (PRTB) desafiou nesta quarta-feira, 23, o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) para sabatinas ao vivo em seu perfil do Instagram.

"Eu tenho um desafio aqui. O desafio é o seguinte: sabatinar Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. Eu quero saber se você concorda com isso. Eu chamo, sem gracinha e sem diferenciação. Fazer perguntas contundentes, falar aquilo que o povo quer falar. Eu me proponho a fazer isso. Eu lanço o desafio e coloco horário. Vou falar como se fosse por você. Ou melhor: vou falar por 1.719.274 pessoas", disse Marçal.

Segundo a assessoria de Marçal, a live será organizada de maneira imparcial e justa, garantindo a ambos os candidatos a oportunidade de expor suas ideias e responder às questões dos eleitores. [Grifar] A data e o horário do evento serão definidos em conjunto com Nunes e Boulos, ou com aquele que aceitar o desafio.

"Estou comprometido em falar pelo povo, especialmente por aqueles que depositaram sua confiança em mim no primeiro turno", afirmou Marçal.

Em comentário no vídeo de Marçal, o perfil de Boulos aceitou o desafio e alfinetou Nunes: “Eu topo, nunca fugi de dialogar. Será que o prefeito topa? Ou vai fugir?”. Até a publicação desta reportagem, o atual prefeito não respondeu o adversário.

No segundo turno, os dois candidatos buscaram atrair os eleitores de Marçal. As pesquisas de opinião mostraram que a maioria migrou para Nunes, por esse eleitor se identificar mais à direita. Boulos buscou fazer uma mea-culpa sobre o posicionamento da esquerda em relação ao desejo da população em "prosperar" e apresentou propostas de estímulo ao empreendedorismo.

Segundo último levantamento do agregador EXAME/IDEIA, Nunes tem 53% das intenções de voto contra 36% de Boulos. O levantamento considera 56 pesquisas com cenário de segundo turno.

O fator Marçal na eleição de SP

Com um discurso pouco convencional, ataques e cortes, Marçal mudou os rumos da corrida eleitoral em São Paulo. O influenciador saltou em poucas semanas de 10% das intenções de voto e chegou no fim do primeiro turno empatado tecnicamente com Boulos e Nunes na liderança.

Sempre buscando um fato novo, Marçal divulgou um laudo falso sobre o deputado psolista na véspera da eleição. Analistas apontam que a ameaça de uma cassação da chapa do influenciador provocou uma migração de votos para Nunes, que terminou a votação na liderança com 29,48% dos votos válidos e Boulos com 29,07%. Marçal terminou com 28,14% dos votos. [Grifar] Esse foi o primeiro turno mais apertado desde a redemocratização.