Lula antecipa volta a Palácio do Planalto para sexta, mas descarta viagem para votar domingo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não vai viajar a São Bernardo do Campo (SP) no domingo para votar e nem participará de atos de campanha em favor de Guilherme Boulos (PSOL) em São Paulo nos últimos dias antes do segundo turno. A eleição de Boulos foi uma das prioridades de Lula na eleição, mas o candidato ainda está atrás nas pesquisas de intenção de voto. A permanência em Brasília foi opção do presidente, segundo o Palácio do Planalto.

Cidade que é seu berço político e domicílio eleitoral, São Bernardo tem segundo turno disputado entre Marcelo Lima (Podemos) e Alex Manente (Cidadania). O candidato de Lula na cidade Luiz Fernando (PT) ficou em terceiro lugar. Lula passará o domingo em Brasília, que também é a data do seu aniversário de 79 anos.

São Bernardo deixou de ser comandado pelo PT em 2016, após oito anos de governo, em meio a onda antipetista que se fortaleceu com o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Se somou a isso o enfraquecimento do movimento sindical, que perdeu o prumo desde a reforma trabalhista, em 2017.

Nesta sexta-feira, Lula retornará para o Palácio do Planalto, onde participará de uma cerimônia para celebrar o acordo de Mariana. A previsão era que ele retornasse à rotina de despacho no Palácio apenas na segunda-feira, segundo previsão dada pela primeira-dama, Janja Lula da Silva, nesta quarta-feira. Antes, ele fará novo exame médico de acompanhamento do ferimento na cabeça.

No último sábado, Lula caiu no banheiro e precisou ser atendido no Hospital Sírio Libanês em Brasília e precisou levar pontos no local. Com o acidente, ele cancelou a ida à Rússia onde participaria da Cúpula do Brics. O presidente fará uma participação na quarta-feira por videoconferência.

Lula disse na segunda-feira que o acidente doméstico que sofreu no sábado foi "grave", mas que não afetou a parte "mais delicada" da cabeça. Lula caiu no banheiro do Palácio da Alvorada e feriu a parte de trás da cabeça.