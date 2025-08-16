Com promessa de deixar 'Estado mais leve', Zema lança pré-candidatura à Presidência em 2026

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema lançou neste sábado, 16, a sua pré-candidatura à Presidência da República para as eleições de 2026.

“Vamos acertar as contas com o lulismo, os parasitas do Estado e as facções criminosas”, afirmou durante evento do Partido Novo em São Paulo.

O evento reuniu lideranças políticas, especialistas e apoiadores em um conjunto de painéis realizado no Amcham Business Center, na Chácara Santo Antônio, Zona Sul da capital.

Em discurso, Zema disse que o caminho para a prosperidade é apoiar a livre iniciativa e reduzir o Estado, e ainda defendeu a saída do Brasil do Brics. “Estamos vacinados contra a receita fracassada da esquerda”, afirmou, ao som da canção 'Que País é Esse'.

“Se deu para deixar o estado mais leve em Minas, dá para fazer no Brasil", disse. E complementou: "Existe um Brasil produtivo, moderno, competitivo e a espera de um governo sério. O Brasil que queremos é o que trabalha, arrisca, vence e dá orgulho. É com esse Brasil bravo que nós vamos chegar à Brasília, para varrer o PT do mapa.”

Ele ainda prometeu acabar com as facções criminosas que atuam no Brasil, que, segundo Zema, estaria "perto de se transformar em um narcoestado dominado pelo crime organizado”. "O Brasil que nós queremos é o Brasil que trabalha, inventa e arrisca, que dá orgulho. É com esse Brasil bravo que nós vamos chegar a Brasília para varrer o PT do mapa, vamos chegar a Brasília para acabar com os abusos e perseguições do Alexandre de Moraes. Vamos chegar a Brasília para libertar o Brasil", acrescentou. Governadores de olho no Palácio do Planalto Zema é o segundo governador da direita a se colocar como pré-candidato na disputa pela Presidência da República, em meio à inelegibilidade de Jair Bolsonaro e à indefinição de seu sucessor. Em abril, Ronaldo Caiado, governador de Goiás, também se lançou ao posto. Do Novo, estiveram presentes o presidente nacional do partido, Eduardo Ribeiro, os deputados Marcel van Hattem, Ricardo Salles, Adriana Ventura, Luiz Lima e Gilson Marques, e o senador Eduardo Girão. O vice-governador de Minas Gerais, Mateus Simões, o ex-deputado federal Deltan Dallagnol, o secretário de Segurança de Minas Gerais Rogério Greco e o desembargador aposentado Sebastião Coelho, pré-candidato do Novo ao Senado por Brasília, também compareceram ao evento. Fiscalização, combate ao sistema, gestão pública eficiente, defesa da liberdade, segurança pública, combate ao crime organizado, independência do Judiciário e reforma do Estado estiveram entre os temas dos painéis. Quem é Rodrigo Zema

Pelo Partido Novo, Zema se elegeu governador de Minas Gerais pela primeira vez em 2018 e permaneceu no cargo ao ser reeleito em 2022.

Formado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, ele fez carreira como empresário.

Antes disso, foi presidente do grupo que leva seu sobrenome criado pelo bisavô, Domingos. O conglomerado iniciou seus negócios nos anos 1920, vendendo acessórios, peças e lubrificantes automotivos, e depois passou a comercializar móveis e eletrodomésticos.