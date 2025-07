Quem é Júnior Mano, alvo de operação da PF que foi expulso do PL por apoiar petista

O deputado federal Júnior Mano, atualmente filiado ao PSB, é um dos alvos de uma operação da Polícia Federal (PF) realizada, nesta terça-feira, 8, que investiga o desvio de verbas públicas por meio de fraudes em licitações e contratos administrativos.

Os agentes cumpriram 15 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no Distrito Federal, em Fortaleza e em outras quatro cidades do Ceará. A ação, denominada Operação Underhand, é realizada com o apoio da Controladoria-Geral da União (CGU).

Segundo os investigadores, o grupo é suspeito de direcionar recursos públicos para determinados municípios cearenses em troca de contrapartidas financeiras ilícitas. Há indícios também de que o grupo atuava para influenciar procedimentos licitatórios por meio de empresas vinculadas ao esquema.

Como parte da operação, a Justiça determinou o bloqueio de R$ 54,6 milhões em contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas investigadas.

Segundo a PF, os crimes apurados envolvem organização criminosa, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica com fim eleitoral e captação ilícita de sufrágio.

Júnior Mano foi expulso do PL em 2023

Ex-integrante do PL, Júnior Mano foi expulso do partido em 2023 por determinação do ex-presidente Jair Bolsonaro, após declarar apoio ao candidato do PT, Evandro Leitão, que venceu as eleições para a prefeitura de Fortaleza.

À época, o deputado organizou um evento público em apoio ao petista, que contou com a participação de mais de 40 prefeitos, do governador Elmano de Freitas e do ministro da Educação, Camilo Santana.

Mesmo com histórico no governismo do PL, onde chegou a sofrer punições internas na Câmara dos Deputados, o parlamentar passou a integrar o PSB após a expulsão. Desde então, tem se consolidado como nome de confiança do senador Cid Gomes (PSB-CE).

Cid Gomes apoia candidatura de Mano ao Senado

Durante evento partidário realizado no início deste ano, Cid Gomes declarou que, caso o PSB participe de uma chapa majoritária em 2026, Júnior Mano será o nome indicado ao Senado.

“Se o PSB tiver uma vaga na composição de uma vaga majoritária lá na frente, o meu candidato para concorrer ao Senado é o Júnior Mano”, afirmou o senador durante cerimônia de filiação na Assembleia Legislativa do Ceará.

*Com O Globo.