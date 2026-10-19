Eleições no TO: Vicentinho Junior crava virada e aparece na frente nas pesquisas de intenção de votos (Divulgação/Instagram)
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Publicado em 19 de outubro de 2026 às 19h25.
Pesquisa Paraná Pesquisas, divulgada nesta segunda-feira, 19, aponta Vicentinho Junior (PSDB) com 52,5% das intenções de voto para o governo do Tocantins em um cenário de segundo turno, contra 40,4% de Professora Dorinha (União Brasil). A diferença entre os candidatos é de 12,1 pontos percentuais. O levantamento também mostra maior rejeição à senadora e uma mudança na liderança em relação à pesquisa anterior do instituto.
A disputa para o governo de Tocantins está ficando mais definida. É o que mostra a nova pesquisa do instituto Paraná Pesquisas, divulgada nesta segunda-feira, 19.
No levantamento estimulado para o segundo turno, o deputado federal Vicentinho Junior (PSDB) lidera a disputa com 52,5% das intenções de voto.
A senadora Professora Dorinha (União Brasil) aparece na segunda colocação, com 40,4%. Considerando a margem de erro de 2,5 pontos percentuais, a vantagem do candidato tucano está consolidada.
No cenário espontâneo, quando os nomes não são previamente apresentados, Vicentinho Junior marca 44,8% contra 36,1% de Professora Dorinha.
Entre os eleitores consultados na sondagem estimulada, 4,1% declaram voto em nenhum, branco ou nulo, enquanto 3,0% não sabem ou preferiram não opinar sobre a definição do próximo governador.
A polarização entre os dois candidatos reflete a cristalização do eleitorado na reta final. Quando considerados apenas os votos válidos, que exclui brancos, nulos e indecisos, Vicentinho Junior avança para 56,5%. Professora Dorinha atinge 43,5% da preferência estadual neste mesmo recorte.
A série histórica revela uma inversão no cenário eleitoral nas últimas semanas. Na medição anterior, realizada no início de outubro (TO-02116/2026), Professora Dorinha liderava a disputa com 48,5%, mas recuou oito pontos.
No mesmo período, Vicentinho Junior cresceu de forma expressiva, saltando de 43,3% para a consolidação de sua atual liderança.
Em uma disputa estadual direta, o teto de rejeição torna-se um obstáculo central para as campanhas. Professora Dorinha lidera este gargalo estatístico: 43,5% dos entrevistados afirmam que não votariam nela de jeito nenhum.
Seu núcleo de voto consolidado (com certeza votaria) é de 30,5%, enquanto 24,7% declaram que poderiam escolhê-la.
Por outro lado, Vicentinho Junior apresenta uma resistência menor junto ao eleitorado local, registrando 34,8% de rejeição definitiva.
O potencial eleitoral do candidato do PSDB é sustentado de forma robusta por 45,3% que garantem o voto com certeza e 18,7% que admitem a possibilidade de escolhê-lo nas urnas.
O detalhamento demográfico expõe as fortalezas que sustentam a vantagem do atual líder. Vicentinho Junior isola sua frente, amparado no eleitorado masculino, grupo em que atinge seu pico de intenção de voto com 55,9%.
O candidato tucano também performa acima da própria média entre eleitores com 60 anos ou mais (55,6%) e com ensino médio (55,3%).
Professora Dorinha concentra seus melhores índices entre as mulheres, segmento demográfico em que atinge 43,0% das intenções de voto, embora ainda atrás de seu oponente (49,2%).
A senadora do União Brasil também demonstra tração no eleitorado mais jovem, na faixa de 16 a 24 anos, onde repete a marca de 43,0% e encurta a distância estatística para o adversário.
A pesquisa Paraná Pesquisas entrevistou 1.500 eleitores entre 14 e 17 de outubro de 2026, por meio de entrevistas. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%.
O levantamento foi contratado pela FIETO - Federação das Indústrias do Estado do Tocantins e está registrado no TSE sob o protocolo TO-09349/2026.
Vicentinho Junior (PSDB) lidera o cenário estimulado de segundo turno com 52,5% das intenções de voto, segundo a Paraná Pesquisas divulgada em 19 de outubro. Professora Dorinha (União Brasil) aparece com 40,4%.
A diferença é de 12,1 pontos percentuais no cenário estimulado de segundo turno. Considerando apenas os votos válidos, Vicentinho Junior registra 56,5%, contra 43,5% de Professora Dorinha, uma distância de 13 pontos percentuais.
Na pesquisa anterior da Paraná Pesquisas, realizada no início de outubro, Professora Dorinha tinha 48,5% e Vicentinho Junior registrava 43,3%. No novo levantamento, a senadora aparece com 40,4%, enquanto o deputado federal alcança 52,5%, invertendo as posições no cenário pesquisado.
Professora Dorinha apresenta rejeição de 43,5%, percentual de entrevistados que afirmam não votar nela de jeito nenhum. Vicentinho Junior registra rejeição de 34,8%, segundo o levantamento.
Vicentinho Junior registra 55,9% das intenções de voto entre os homens. Entre as mulheres, o deputado aparece com 49,2%, contra 43,0% de Professora Dorinha. A senadora também alcança 43,0% entre os eleitores de 16 a 24 anos, faixa etária na qual a distância entre os candidatos é menor.
A pesquisa tem margem de erro de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%. Foram entrevistados 1.500 eleitores entre os dias 14 e 17 de outubro de 2026.
O levantamento foi contratado pela Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (FIETO) e registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número TO-09349/2026.