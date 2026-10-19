RESUMO ＋ Pesquisa Paraná Pesquisas, divulgada nesta segunda-feira, 19, aponta Vicentinho Junior (PSDB) com 52,5% das intenções de voto para o governo do Tocantins em um cenário de segundo turno, contra 40,4% de Professora Dorinha (União Brasil). A diferença entre os candidatos é de 12,1 pontos percentuais. O levantamento também mostra maior rejeição à senadora e uma mudança na liderança em relação à pesquisa anterior do instituto.

A disputa para o governo de Tocantins está ficando mais definida. É o que mostra a nova pesquisa do instituto Paraná Pesquisas, divulgada nesta segunda-feira, 19.

No levantamento estimulado para o segundo turno, o deputado federal Vicentinho Junior (PSDB) lidera a disputa com 52,5% das intenções de voto.

A senadora Professora Dorinha (União Brasil) aparece na segunda colocação, com 40,4%. Considerando a margem de erro de 2,5 pontos percentuais, a vantagem do candidato tucano está consolidada.

No cenário espontâneo, quando os nomes não são previamente apresentados, Vicentinho Junior marca 44,8% contra 36,1% de Professora Dorinha.

Entre os eleitores consultados na sondagem estimulada, 4,1% declaram voto em nenhum, branco ou nulo, enquanto 3,0% não sabem ou preferiram não opinar sobre a definição do próximo governador.

Confrontos diretos e consolidação dos votos válidos

A polarização entre os dois candidatos reflete a cristalização do eleitorado na reta final. Quando considerados apenas os votos válidos, que exclui brancos, nulos e indecisos, Vicentinho Junior avança para 56,5%. Professora Dorinha atinge 43,5% da preferência estadual neste mesmo recorte.

A série histórica revela uma inversão no cenário eleitoral nas últimas semanas. Na medição anterior, realizada no início de outubro (TO-02116/2026), Professora Dorinha liderava a disputa com 48,5%, mas recuou oito pontos.

No mesmo período, Vicentinho Junior cresceu de forma expressiva, saltando de 43,3% para a consolidação de sua atual liderança.

Os gargalos de rejeição no segundo turno

Em uma disputa estadual direta, o teto de rejeição torna-se um obstáculo central para as campanhas. Professora Dorinha lidera este gargalo estatístico: 43,5% dos entrevistados afirmam que não votariam nela de jeito nenhum.

Seu núcleo de voto consolidado (com certeza votaria) é de 30,5%, enquanto 24,7% declaram que poderiam escolhê-la.

Por outro lado, Vicentinho Junior apresenta uma resistência menor junto ao eleitorado local, registrando 34,8% de rejeição definitiva.

O potencial eleitoral do candidato do PSDB é sustentado de forma robusta por 45,3% que garantem o voto com certeza e 18,7% que admitem a possibilidade de escolhê-lo nas urnas.

O raio-X do eleitorado tocantinense

O detalhamento demográfico expõe as fortalezas que sustentam a vantagem do atual líder. Vicentinho Junior isola sua frente, amparado no eleitorado masculino, grupo em que atinge seu pico de intenção de voto com 55,9%.

O candidato tucano também performa acima da própria média entre eleitores com 60 anos ou mais (55,6%) e com ensino médio (55,3%).

Professora Dorinha concentra seus melhores índices entre as mulheres, segmento demográfico em que atinge 43,0% das intenções de voto, embora ainda atrás de seu oponente (49,2%).

A senadora do União Brasil também demonstra tração no eleitorado mais jovem, na faixa de 16 a 24 anos, onde repete a marca de 43,0% e encurta a distância estatística para o adversário.

A pesquisa Paraná Pesquisas entrevistou 1.500 eleitores entre 14 e 17 de outubro de 2026, por meio de entrevistas. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%.

O levantamento foi contratado pela FIETO - Federação das Indústrias do Estado do Tocantins e está registrado no TSE sob o protocolo TO-09349/2026.