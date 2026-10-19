Nova vacina contra pneumonia protege contra 21 tipos de bactéria; veja quem pode tomar

Vacina: proteção contra pneumonia e meningite é aprovada pela Anvisa (Freepik)
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Publicado em 19 de outubro de 2026 às 20h14.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou a Capvaxive, vacina que protege contra 21 sorotipos da bactéria pneumococo, responsável por doenças como pneumonia, meningite e sepse. Produzido pela farmacêutica Merck Sharp & Dohme, o imunizante é indicado para adultos a partir de 18 anos. Ainda não há previsão de chegada às clínicas nem de oferta pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A aprovação foi baseada na análise de seis estudos clínicos de fase 3, que reuniram cerca de 8.400 adultos.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou no fim de setembro a Capvaxive, vacina pneumocócica 21-valente conjugada, que protege contra o Streptococcus pneumoniae, conhecido como pneumococo.
Segundo o órgão, a bactéria causa quadros leves, como otite média e sinusite, a formas graves, como pneumonia bacteriana, meningite e sepse. Quando grave, o quadro pode levar à morte.
Vale lembrar que a vacina protege contra 21 sorotipos da bactéria e é indicada para adultos com 18 anos ou mais.
O laboratório responsável é da farmacêutica Merck Sharp & Dohme. Até o momento, não há data definida para o imunizante chegar às clínicas, nem a data em que será ofertado pelo SUS.
Sorotipos são versões diferentes da mesma bactéria. O Ministério da Saúde afirma que já foram identificados mais de 100 sorotipos do pneumococo, imunologicamente distintos.
A diferença entre eles está na cápsula que reveste a bactéria. Segundo o CDC, agência de saúde dos Estados Unidos, os sorotipos são definidos pelo polissacarídeo dessa cápsula, e os anticorpos contra um tipo protegem contra a doença causada por aquele tipo.
É por isso que cada vacina cobre um número específico de sorotipos. A nova cobre 21.
O pneumococo pode ficar na parte de trás do nariz e da garganta sem causar sintomas. Segundo o CDC, a transmissão ocorre de pessoa para pessoa, por gotículas respiratórias.
Os grupos mais vulneráveis são as crianças, idosos e pessoas com outras doenças ou com o sistema imune comprometido, como pacientes oncológicos ou portadores de lúpus.
A Capvaxive é uma vacina conjugada. De acordo com o Ministério da Saúde, nesse tipo de imunizante, os polissacarídeos da cápsula do pneumococo são ligados a proteínas carreadoras.
Essa ligação faz o organismo responder com a ajuda dos linfócitos T. O resultado é a criação de "anticorpos de alta afinidade, desenvolvimento de memória imunológica e proteção de longa duração".
O imunizante é aplicado por injeção no músculo, em seringa já preenchida, segundo a página da Anvisa. A agência não informa o esquema de doses.
A indicação aprovada é para adultos com 18 anos ou mais. A decisão sobre quem deve se vacinar, e quando, depende de avaliação médica.
Antes da aprovação, a Anvisa avaliou seis estudos clínicos de fase 3, feitos nas Américas, na Europa, na Ásia-Pacífico e na África. Eles reuniram cerca de 8.400 adultos, dos quais cerca de 5.500 receberam a vacina. Os estudos avaliaram a imunogenicidade, ou seja, a resposta imune produzida.
A agência usou o procedimento otimizado de análise, que se apoia na avaliação feita por uma autoridade estrangeira. Neste caso, a referência foi a FDA, dos Estados Unidos.
O pneumococo é uma importante causa de morte entre as doenças que podem ser evitadas por vacinas, de acordo com o Ministério da Saúde, em pessoas com menos de 5 anos e a partir dos 60.
Os números mostram o peso da doença. Segundo o Ministério, a letalidade média da meningite pneumocócica no Brasil, no período analisado, foi de 29,4%. Em 2024, chegou a 31,4%, com 501 mortes.
Entre pessoas com 85 anos ou mais, a mortalidade por pneumonia foi de 743,1 por 100 mil habitantes em 2025, também segundo o Ministério da Saúde. O dado considera pneumonia por todas as causas.
Cada vacina cobre um conjunto de sorotipos. Segundo o Conselho Federal de Farmácia, a Capvaxive inclui sete sorotipos que, de acordo com a Anvisa, não estão em outras vacinas pneumocócicas disponíveis no país: 15A, 16F, 23A, 23B, 24F, 31 e 35B.
A Capvaxive não é a vacina oferecida hoje pelo SUS. O Ministério da Saúde oferece a Pneumo 20, que protege contra 20 sorotipos, para crianças menores de 5 anos e para grupos específicos.
Desde setembro, a Pneumo 20 também é distribuída para pessoas com 85 anos ou mais. Basta apresentar um documento que comprove a idade, sem prescrição médica. Quem nunca foi vacinado contra o pneumococo toma uma dose única.
Para quem tem de 60 a 84 anos, a vacina está disponível para pessoas acamadas, institucionalizadas ou com condições clínicas especiais, pela estratégia especial do Programa Nacional de Imunizações.
A Capvaxive é uma vacina pneumocócica conjugada que protege contra 21 sorotipos da bactéria Streptococcus pneumoniae, conhecida como pneumococo. A bactéria pode causar doenças como pneumonia bacteriana, meningite, sepse, sinusite e otite média. A vacina não protege contra todas as causas dessas doenças.
A Anvisa aprovou a Capvaxive para adultos com 18 anos ou mais. A indicação individual e o momento adequado para a vacinação dependem de avaliação médica, considerando o histórico vacinal e as condições de saúde de cada pessoa.
A Capvaxive recebeu aprovação da Anvisa em 28 de setembro de 2026, mas ainda não há data definida para sua chegada às clínicas privadas ou para eventual disponibilização pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A autorização sanitária não significa que o imunizante esteja imediatamente disponível para aplicação.
A Capvaxive protege contra 21 sorotipos do pneumococo e foi aprovada para adultos a partir de 18 anos. Já a Pneumo 20 protege contra 20 sorotipos e é disponibilizada pelo SUS para públicos específicos. As duas vacinas têm composições diferentes, e a Capvaxive inclui sete sorotipos que não estão presentes nas demais vacinas pneumocócicas disponíveis no Brasil, segundo a Anvisa.
A Capvaxive é uma vacina conjugada, tecnologia que liga componentes da cápsula do pneumococo a proteínas carreadoras. Essa combinação estimula a resposta imunológica com participação dos linfócitos T, favorecendo a produção de anticorpos e o desenvolvimento de memória imunológica. A aplicação é feita por injeção intramuscular.
Segundo o Ministério da Saúde, o SUS oferece a vacina pneumocócica Pneumo 20 para crianças menores de 5 anos e grupos específicos. Desde setembro de 2026, o imunizante também é distribuído para pessoas com 85 anos ou mais, mediante apresentação de documento que comprove a idade, sem necessidade de prescrição médica. Pessoas de 60 a 84 anos podem ter acesso conforme condições clínicas ou critérios específicos do Programa Nacional de Imunizações.
A Anvisa analisou seis estudos clínicos de fase 3 realizados em diferentes regiões do mundo. As pesquisas envolveram cerca de 8.400 adultos, dos quais aproximadamente 5.500 receberam a Capvaxive. Os estudos avaliaram a imunogenicidade, ou seja, a capacidade da vacina de estimular uma resposta imunológica. A agência também utilizou a avaliação da FDA, autoridade sanitária dos Estados Unidos, como referência no processo de aprovação.