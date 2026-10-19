Nova vacina contra pneumonia protege contra 21 tipos de bactéria; veja quem pode tomar

RESUMO ＋ A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou a Capvaxive, vacina que protege contra 21 sorotipos da bactéria pneumococo, responsável por doenças como pneumonia, meningite e sepse. Produzido pela farmacêutica Merck Sharp & Dohme, o imunizante é indicado para adultos a partir de 18 anos. Ainda não há previsão de chegada às clínicas nem de oferta pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A aprovação foi baseada na análise de seis estudos clínicos de fase 3, que reuniram cerca de 8.400 adultos.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou no fim de setembro a Capvaxive, vacina pneumocócica 21-valente conjugada, que protege contra o Streptococcus pneumoniae, conhecido como pneumococo.

Segundo o órgão, a bactéria causa quadros leves, como otite média e sinusite, a formas graves, como pneumonia bacteriana, meningite e sepse. Quando grave, o quadro pode levar à morte.

Vale lembrar que a vacina protege contra 21 sorotipos da bactéria e é indicada para adultos com 18 anos ou mais.

O laboratório responsável é da farmacêutica Merck Sharp & Dohme. Até o momento, não há data definida para o imunizante chegar às clínicas, nem a data em que será ofertado pelo SUS.

O que são sorotipos?

Sorotipos são versões diferentes da mesma bactéria. O Ministério da Saúde afirma que já foram identificados mais de 100 sorotipos do pneumococo, imunologicamente distintos.

A diferença entre eles está na cápsula que reveste a bactéria. Segundo o CDC, agência de saúde dos Estados Unidos, os sorotipos são definidos pelo polissacarídeo dessa cápsula, e os anticorpos contra um tipo protegem contra a doença causada por aquele tipo.

É por isso que cada vacina cobre um número específico de sorotipos. A nova cobre 21.

O que a bactéria faz no corpo humano?

O pneumococo pode ficar na parte de trás do nariz e da garganta sem causar sintomas. Segundo o CDC, a transmissão ocorre de pessoa para pessoa, por gotículas respiratórias.

Os grupos mais vulneráveis são as crianças, idosos e pessoas com outras doenças ou com o sistema imune comprometido, como pacientes oncológicos ou portadores de lúpus.

Como a vacina age?

A Capvaxive é uma vacina conjugada. De acordo com o Ministério da Saúde, nesse tipo de imunizante, os polissacarídeos da cápsula do pneumococo são ligados a proteínas carreadoras.

Essa ligação faz o organismo responder com a ajuda dos linfócitos T. O resultado é a criação de "anticorpos de alta afinidade, desenvolvimento de memória imunológica e proteção de longa duração".

O imunizante é aplicado por injeção no músculo, em seringa já preenchida, segundo a página da Anvisa. A agência não informa o esquema de doses.

Quem pode tomar?

A indicação aprovada é para adultos com 18 anos ou mais. A decisão sobre quem deve se vacinar, e quando, depende de avaliação médica.

Antes da aprovação, a Anvisa avaliou seis estudos clínicos de fase 3, feitos nas Américas, na Europa, na Ásia-Pacífico e na África. Eles reuniram cerca de 8.400 adultos, dos quais cerca de 5.500 receberam a vacina. Os estudos avaliaram a imunogenicidade, ou seja, a resposta imune produzida.

A agência usou o procedimento otimizado de análise, que se apoia na avaliação feita por uma autoridade estrangeira. Neste caso, a referência foi a FDA, dos Estados Unidos.

Por que a vacina é importante?

O pneumococo é uma importante causa de morte entre as doenças que podem ser evitadas por vacinas, de acordo com o Ministério da Saúde, em pessoas com menos de 5 anos e a partir dos 60.

Os números mostram o peso da doença. Segundo o Ministério, a letalidade média da meningite pneumocócica no Brasil, no período analisado, foi de 29,4%. Em 2024, chegou a 31,4%, com 501 mortes.

Entre pessoas com 85 anos ou mais, a mortalidade por pneumonia foi de 743,1 por 100 mil habitantes em 2025, também segundo o Ministério da Saúde. O dado considera pneumonia por todas as causas.

Cada vacina cobre um conjunto de sorotipos. Segundo o Conselho Federal de Farmácia, a Capvaxive inclui sete sorotipos que, de acordo com a Anvisa, não estão em outras vacinas pneumocócicas disponíveis no país: 15A, 16F, 23A, 23B, 24F, 31 e 35B.

E o que já está disponível no SUS?

A Capvaxive não é a vacina oferecida hoje pelo SUS. O Ministério da Saúde oferece a Pneumo 20, que protege contra 20 sorotipos, para crianças menores de 5 anos e para grupos específicos.

Desde setembro, a Pneumo 20 também é distribuída para pessoas com 85 anos ou mais. Basta apresentar um documento que comprove a idade, sem prescrição médica. Quem nunca foi vacinado contra o pneumococo toma uma dose única.

Para quem tem de 60 a 84 anos, a vacina está disponível para pessoas acamadas, institucionalizadas ou com condições clínicas especiais, pela estratégia especial do Programa Nacional de Imunizações.