Depois do feriado do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, o Natal, em 25 de dezembro, será a última data de descanso nacional em 2026. Neste ano, a celebração cai em uma sexta-feira, o que permite um fim de semana prolongado para quem não trabalha aos sábados e domingos.

Além do feriado, o calendário divulgado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) prevê pontos facultativos nas vésperas de Natal, dia 24, e Ano-Novo, dia 31 de dezembro. As datas, no entanto, não são feriados nacionais e seguem regras específicas para os órgãos da administração pública federal.

Quais são os primeiros feriados de 2027?

O calendário de 2027 começa com um feriado nacional logo no primeiro dia do ano. A Confraternização Universal, em 1º de janeiro, cai em uma sexta-feira e permite três dias consecutivos de descanso para quem não trabalha aos fins de semana.

Em fevereiro, o Carnaval será celebrado nos dias 8 e 9, segunda e terça-feira. A Quarta-feira de Cinzas será em 10 de fevereiro. Apesar de ser tradicionalmente associado a dias de folga, o Carnaval não é feriado nacional. A liberação depende de legislação estadual ou municipal, de acordos coletivos ou da decisão de cada empregador.

No serviço público federal, a data costuma ser definida como ponto facultativo, mas o calendário oficial de 2027 ainda não foi publicado.

O próximo feriado nacional será a Paixão de Cristo, em 26 de março, uma sexta-feira. Em abril, Tiradentes será celebrado em 21 de abril, quarta-feira. Já o Dia do Trabalho, em 1º de maio, cairá em um sábado.