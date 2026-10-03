RESUMO ＋ Pesquisa Gerp divulgada neste sábado, 3, mostra Flávio Bolsonaro (PL-RJ) com 49% das intenções de voto em uma simulação de segundo turno contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que registra 44%. A diferença é de cinco pontos percentuais, enquanto a margem de erro do levantamento é de dois pontos. A pesquisa ouviu 2.400 eleitores entre 30 de setembro e 2 de outubro.

Pesquisa eleitoral do instituto Gerp, divulgada neste sábado, 3, mostra que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) lidera as intenções de voto em um eventual segundo turno contra o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O parlamentar marca 49% da preferência, enquanto o petista atinge 44%. A diferença de cinco pontos percentuais supera o limite da margem de erro, que é de dois pontos, configurando vantagem estatística para o candidato do PL.

Entre os entrevistados, aqueles que declaram voto em branco, nulo ou afirmam que não escolheriam nenhum dos dois nomes somam 6% do eleitorado. Os eleitores que não souberam ou não quiseram responder representam 1% da amostra total no embate de segundo turno.

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula: 44%

Flávio Bolsonaro: 49%

Nenhum: 6%

Não sabe: 1%

No cenário de primeiro turno, o parlamentar aparece com 46% dos votos válidos contra 44% de Lula. Os demais candidatos não passam de 5% cada.

Ao analisar o histórico recente da disputa, o cenário mostra uma ligeira acomodação. Em relação ao levantamento divulgado em 28 de setembro, Flávio Bolsonaro recuou um ponto, passando de 50% para 49%. No mesmo período, Lula oscilou positivamente dentro da margem, subindo de 43% para 44%.

Apesar da leve movimentação na última semana, a distância de cinco pontos mantém a liderança do senador. Observando a linha do tempo iniciada em 5 de junho, a diferença favorável a Flávio Bolsonaro superou o valor crítico da margem de erro em seis das nove rodadas divulgadas publicamente pelo instituto.

Ao cruzar as intenções de voto com variáveis demográficas, o levantamento aponta que Flávio Bolsonaro consolida 59% entre o eleitorado masculino, enquanto Lula atinge 54% da preferência entre as mulheres.

A pesquisa Gerp entrevistou 2.400 eleitores entre 30 de setembro e 02 de outubro de 2026, por meio de entrevista telefônica (sistema GerpCati). A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95,55%. O levantamento foi contratado por recursos próprios do instituto e está registrado no TSE sob o protocolo BR-00509/2026.