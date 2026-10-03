Brasil
Guia do CidadãoInfraestruturaEleições 2026Agregador Inteligov/EXAMEPerfil dos candidatos

Pesquisa Gerp: Flávio Bolsonaro tem 49% e Lula, 44%, no 2º turno

Distância de cinco pontos garante vantagem para o senador contra o atual presidente no confronto direto

Flávio e Lula: vantagem do senador é de 5 pontos (Ricardo Stuckert /Lula/Charles Vieira/Campanha Flávio Bolsonaro/Flickr)

Flávio e Lula: vantagem do senador é de 5 pontos (Ricardo Stuckert /Lula/Charles Vieira/Campanha Flávio Bolsonaro/Flickr)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 08h00.

Priorizar nos meus resultados Google
RESUMO ＋

Pesquisa Gerp divulgada neste sábado, 3, mostra Flávio Bolsonaro (PL-RJ) com 49% das intenções de voto em uma simulação de segundo turno contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que registra 44%. A diferença é de cinco pontos percentuais, enquanto a margem de erro do levantamento é de dois pontos. A pesquisa ouviu 2.400 eleitores entre 30 de setembro e 2 de outubro.

Pesquisa eleitoral do instituto Gerp, divulgada neste sábado, 3, mostra que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) lidera as intenções de voto em um eventual segundo turno contra o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O parlamentar marca 49% da preferência, enquanto o petista atinge 44%. A diferença de cinco pontos percentuais supera o limite da margem de erro, que é de dois pontos, configurando vantagem estatística para o candidato do PL.

Entre os entrevistados, aqueles que declaram voto em branco, nulo ou afirmam que não escolheriam nenhum dos dois nomes somam 6% do eleitorado. Os eleitores que não souberam ou não quiseram responder representam 1% da amostra total no embate de segundo turno.

Lula x Flávio Bolsonaro

  • Lula: 44%
  • Flávio Bolsonaro: 49%
  • Nenhum: 6%
  • Não sabe: 1%

No cenário de primeiro turno, o parlamentar aparece com 46% dos votos válidos contra 44% de Lula. Os demais candidatos não passam de 5% cada.

Ao analisar o histórico recente da disputa, o cenário mostra uma ligeira acomodação. Em relação ao levantamento divulgado em 28 de setembro, Flávio Bolsonaro recuou um ponto, passando de 50% para 49%. No mesmo período, Lula oscilou positivamente dentro da margem, subindo de 43% para 44%.

Apesar da leve movimentação na última semana, a distância de cinco pontos mantém a liderança do senador. Observando a linha do tempo iniciada em 5 de junho, a diferença favorável a Flávio Bolsonaro superou o valor crítico da margem de erro em seis das nove rodadas divulgadas publicamente pelo instituto.

Ao cruzar as intenções de voto com variáveis demográficas, o levantamento aponta que Flávio Bolsonaro consolida 59% entre o eleitorado masculino, enquanto Lula atinge 54% da preferência entre as mulheres.

A pesquisa Gerp entrevistou 2.400 eleitores entre 30 de setembro e 02 de outubro de 2026, por meio de entrevista telefônica (sistema GerpCati). A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95,55%. O levantamento foi contratado por recursos próprios do instituto e está registrado no TSE sob o protocolo BR-00509/2026.

Perguntas frequentes

Quanto Flávio Bolsonaro e Lula têm no segundo turno? ＋

Segundo a pesquisa Gerp, Flávio Bolsonaro (PL-RJ) registra 49% das intenções de voto em uma simulação de segundo turno, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 44%.

Flávio Bolsonaro e Lula estão empatados tecnicamente no segundo turno? ＋

Não nesse cenário apresentado pelo Gerp. A diferença entre Flávio Bolsonaro e Lula é de cinco pontos percentuais, enquanto a margem de erro informada pelo instituto é de dois pontos.

Quantos eleitores votariam em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos? ＋

Brancos, nulos e eleitores que afirmam não escolher nenhum dos dois candidatos somam 6%. Outros 1% não souberam ou não quiseram responder.

Como Flávio Bolsonaro e Lula aparecem no primeiro turno? ＋

No cenário de votos válidos apresentado pelo Gerp, Flávio Bolsonaro registra 46% e Lula, 44%. Os demais candidatos ficam abaixo de 5% cada.

Como os números mudaram desde a pesquisa anterior? ＋

Em relação ao levantamento divulgado em 28 de setembro, Flávio Bolsonaro passou de 50% para 49%, enquanto Lula passou de 43% para 44% na simulação de segundo turno.

Qual é a margem de erro da pesquisa Gerp? ＋

A margem de erro é de dois pontos percentuais. O levantamento informa intervalo de confiança de 95,55%.

Quando foi realizada a pesquisa Gerp? ＋

O Gerp entrevistou 2.400 eleitores entre 30 de setembro e 2 de outubro de 2026, por meio de entrevistas telefônicas pelo sistema GerpCati. O levantamento foi realizado com recursos próprios do instituto e está registrado no TSE sob o protocolo BR-00509/2026.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Pesquisas eleitorais
Próximo

Mais de Brasil

Pesquisa Gerp: Flávio Bolsonaro tem 46% e Lula, 44%, dos votos válidos no 1º turno

Eleições 2026: que horas começa a votação do primeiro turno?

Patrus cresce e PT tenta transformar força de Lula em vaga no 2º turno em Minas

O que explica o fenômeno Cleitinho em Minas?

Mais na Exame

Negócios

A aposta de R$ 232 milhões da Iguatemi para turbinar seu maior shopping no Brasil

Inteligência Artificial

Muito barulho, pouca receita: o gargalo da IA na indústria de consumo

Exame IN

O custo implícito do reajuste do Bolsa Família

Brasil

Pesquisa Gerp: Flávio Bolsonaro tem 46% e Lula, 44%, dos votos válidos no 1º turno