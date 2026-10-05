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Governadores: quais estados vão para o segundo turno?

Nova votação ocorre em 25 de outubro, mesma data do segundo turno presidencial entre Flávio Bolsonaro e Lula

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 07h20.

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Seis estados e o Distrito Federal vão escolher o governador no segundo turno, em 25 de outubro. A disputa segue aberta em Acre, Amazonas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Tocantins, onde nenhum candidato superou 50% dos votos válidos neste domingo, 4.

Quatro candidatos ficaram a menos de um ponto percentual da vitória no primeiro turno: Celina Leão (PP), no Distrito Federal, Mailza Assis (PP), no Acre, Lorenzo Pazolini (Republicanos), no Espírito Santo, e Douglas Ruas (PL), no Rio de Janeiro.

A disputa mais apertada ocorreu no Rio Grande do Norte. Allyson Bezerra (União) e Cadu de Lula (PT) terminaram separados por 15.509 votos, ou 0,78 ponto percentual.

Os números são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os outros 20 estados definiram o governador no primeiro turno.

Acre

Mailza Assis (PP), atual governadora (49,76%) x (32,27%) Alan Rick (Republicanos)

Gráfico da EXAME mostrando o resultado do primeiro turno no Acre com Mailza Assis e Alan Rick

Resultado das intenções de voto no Acre segundo o Agregador EXAME/Ideia. (Agregador EXAME)

Amazonas

Omar Aziz (PSD), senador e ex-governador (40,60%) x (24,50%) Professora Maria do Carmo (PL)

Gráfico do Agregador EXAME mostrando a porcentagem de votos para o governo do Amazonas entre Omar Aziz e Professora Maria do Carmo

Resultado das intenções de voto no Amazonas segundo o Agregador EXAME/Ideia. (Agregador EXAME)

Distrito Federal

Celina Leão (PP), atual governadora (49,93%) x (34,47%) Leandro Grass (PT)

Gráfico do Agregador EXAME mostrando a porcentagem de votos para o governo do Distrito Federal entre Celina Leão e Leandro Grass

Resultado das intenções de voto no Distrito Federal segundo o Agregador EXAME/Ideia. (Agregador EXAME)

Espírito Santo

Lorenzo Pazolini (Republicanos), ex-prefeito de Vitória (49,65%) x (34,06%) Ricardo Ferraço (MDB)

Gráfico do Agregador EXAME mostrando a porcentagem de votos para o governo do Espírito Santo entre Lorenzo Pazolini e Ricardo Ferraço

Resultado das intenções de voto no Espírito Santo segundo o Agregador EXAME/Ideia. (Agregador EXAME)

Rio de Janeiro

Douglas Ruas (PL) (49,27%) x (42,76%) Eduardo Paes (PSD), ex-prefeito da capital

Gráfico do Agregador EXAME mostrando a porcentagem de votos para o governo do Rio de Janeiro entre Douglas Ruas e Eduardo Paes

Resultado das intenções de voto no Rio de Janeiro segundo o Agregador EXAME/Ideia. (Agregador EXAME)

Rio Grande do Norte

Allyson Bezerra (União), ex-prefeito de Mossoró (36,94%) x (36,16%) Cadu de Lula (PT)

Gráfico do Agregador EXAME mostrando a porcentagem de votos para o governo do Rio Grande do Norte entre Allyson Bezerra e Cadu de Lula

Resultado das intenções de voto no Rio Grande do Norte segundo o Agregador EXAME/Ideia. (Agregador EXAME)

Tocantins

Professora Dorinha (União), senadora (45,75%) x (43,72%) Vicentinho Júnior (PSDB), deputado federal

Gráfico do Agregador EXAME mostrando a porcentagem de votos para o governo do Tocantins entre Professora Dorinha e Vicentinho Júnior

Resultado das intenções de voto no Tocantins segundo o Agregador EXAME/Ideia. (Agregador EXAME)

 Quando acontece o segundo turno?

O segundo turno para governador ocorre na mesma data da disputa presidencial entre Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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