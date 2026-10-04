Eleições 2026: quantas urnas foram trocadas hoje? Veja o que aconteceu

O ministro Nunes Marques, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), informou neste domingo, 4, que 1.121 urnas eletrônicas foram substituídas durante o primeiro turno das eleições de 2026, o que representa 0,2%. Segundo ele, não houve registro de votação manual no país.

O principal problema foi a oscilação no fornecimento de energia, especialmente no Paraná. O estado chegou a iniciar o dia com quase 140 cidades com problemas no abastecimento após fortes chuvas e ventos. Durante a tarde, cerca de 94 municípios ainda apresentavam algum tipo de ocorrência relacionada à energia.

Nunes Marques afirmou, porém, que as sessões eleitorais estavam funcionando normalmente e que havia geradores e baterias suficientes para concluir a votação e a transmissão dos resultados.

"Importante ressaltar que todas as urnas estão funcionando", disse.

Crimes eleitorais

Sobre desinformação, o presidente do TSE disse que foram identificadas 453 ocorrências até as 13h deste domingo. Desde 16 de agosto, o tribunal contabiliza aproximadamente 2.800 casos. Segundo ele, não houve registro de deepfake relacionado aos candidatos à Presidência que tenha ganhado relevância nas redes sociais.

O ministro também afirmou que grande parte dos conteúdos que circularam durante o dia já era conhecida e havia sido identificada anteriormente pelo TSE, com poucos casos novos registrados neste domingo.

Na área de segurança, 59 pessoas foram conduzidas por suspeita de crime eleitoral, sendo 25 em situação de flagrante. As forças de segurança também apreenderam mais de R$ 380 mil em dinheiro em espécie neste domingo. Segundo Nunes Marques, o total apreendido em espécie desde janeiro supera R$ 30 milhões.

Onde acompanhar os resultados oficiais?

A apuração das eleições 2026 poderá ser acompanhada em tempo real pelo Portal Resultados do TSE e pelo aplicativo Resultados, disponível para celulares Android e iOS.

A ferramenta permite consultar a totalização em todo o país, por estado, município ou zona eleitoral, além de pesquisar os votos por cargo e por candidato. Os números são atualizados conforme os boletins de urna são recebidos e processados pela Justiça Eleitoral.

Para consultar, basta selecionar as Eleições de 2026 e escolher a abrangência desejada. A plataforma também informa o número de seções totalizadas e o comparecimento do eleitorado.

Ao término da totalização, ficam disponíveis os resultados finais, os percentuais de votação, os votos por partido e a indicação de quem foi eleito ou disputará o segundo turno, quando houver.