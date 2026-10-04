Chuva deixa 33 zonas eleitorais sem energia em São Paulo; votação continua

A forte chuva que atingiu o estado de São Paulo neste domingo, 4, provocou a interrupção do fornecimento de energia elétrica em ao menos 33 zonas eleitorais de diversas regiões paulistas.

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), os problemas operacionais não paralisaram o processo de votação, mantido pelo uso das baterias internas dos equipamentos.

As quedas de energia foram registradas na capital — em bairros como Penha de França — e em municípios do interior e da Região Metropolitana, incluindo Sorocaba, São José do Rio Preto, Bauru, Araçatuba, Taquaritinga, Santo André e Borá.

Em Sorocaba, uma árvore caiu sobre a fiação elétrica de uma escola estadual, mas a votação continuou. Em Borá, quatro baterias sobressalentes foram enviadas de forma preventiva para garantir a continuidade dos trabalhos.

O TRE-SP ressaltou que as urnas eletrônicas contam com autonomia de bateria interna de até 10 horas, além de um contingente de baterias extras nos cartórios para eventuais substituições. Apenas no município de Presidente Prudente houve a necessidade de realocação de eleitores para outros locais.

Alerta e estado de atenção na capital

A Defesa Civil estadual emitiu um alerta severo no início da tarde para a formação de temporais acompanhados de raios e rajadas de vento na Região Metropolitana de São Paulo. Às 14h16, toda a capital paulista e as marginais Tietê e Pinheiros foram colocadas em estado de atenção para alagamentos pelo Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

O tribunal informou que os cartórios eleitorais acionaram as concessionárias de energia das respectivas regiões para restabelecer o serviço nos locais afetados ao longo do dia.