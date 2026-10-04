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Quem está ganhando a eleição 2026? Veja como acompanhar a apuração ao vivo

Os números serão atualizados conforme os boletins de urna forem recebidos e processados pela Justiça Eleitoral

Eleições 2026: dados da apuração serão divulgados em live da EXAME neste domingo, 4 (Fernando Frazão/Agência Brasil)

Eleições 2026: dados da apuração serão divulgados em live da EXAME neste domingo, 4 (Fernando Frazão/Agência Brasil)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 14h59.

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O primeiro turno das eleições de 2026 ocorre neste domingo, 4, com a votação iniciando às 8h e finalizando às 17h. A divulgação dos resultados do pleito começa a partir das 17h, pelo horário de Brasília, assim que encerrada a votação do primeiro turno.

Os números serão atualizados conforme os boletins de urna forem recebidos e processados pela Justiça Eleitoral. Para quem quer saber que horas sai o resultado da eleição, é importante distinguir as primeiras parciais da definição dos vencedores. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) não prevê um horário para concluir a apuração ou confirmar os eleitos. O tempo depende da velocidade de processamento dos boletins.

A EXAME transmitirá em tempo real a apuração dos votos deste domingo a partir das 15h30.

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Que horas começa a apuração das eleições 2026?

A divulgação da apuração das eleições 2026 começa a partir das 17h, pelo horário de Brasília, para todos os cargos: presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital.

Não é necessário esperar o fim de toda a contagem para acompanhar os números. Os resultados parciais serão atualizados à medida que os dados das seções eleitorais forem incorporados à totalização.

A votação ocorre das 8h às 17h, pelo horário de Brasília, com ajustes nos horários locais das regiões que têm fusos diferentes. Quem estiver na fila no momento do encerramento terá o direito de votar.

Por isso, nem todas as seções encerram os trabalhos exatamente às 17h. Onde houver fila, a emissão dos boletins de urna ocorrerá depois que o último eleitor votar.

Que horas sai o resultado da eleição para presidente?

O resultado da eleição para presidente começará a ser divulgado em parciais a partir das 17h, assim como os números das demais disputas. Entretanto, não há horário definido pelo TSE para confirmar o desfecho da disputa presidencial.

O avanço da totalização mostrará se algum candidato alcançou a votação necessária para vencer no primeiro turno ou se haverá uma segunda rodada.

Para ser eleito já neste domingo, o candidato precisa obter mais de 50% dos votos válidos. Votos em branco e nulos não entram nesse cálculo. Se nenhum concorrente atingir essa marca, os dois mais votados disputarão o segundo turno.

A eventual segunda votação está marcada para 25 de outubro. Confira as datas do primeiro e do segundo turno das eleições 2026.

Como funciona a apuração dos votos?

Depois que o último eleitor da seção conclui a votação, a urna apura os votos registrados e imprime cinco cópias do boletim de urna. O documento informa os votos de cada candidato e partido, além do número de pessoas que compareceram.

Uma das vias é afixada na porta da seção eleitoral para consulta. Na sequência, a mídia de resultado, dispositivo que armazena os dados, é encaminhada às juntas eleitorais.

A urna eletrônica funciona sem conexão com a internet. A transmissão dos resultados ocorre por uma rede de comunicação própria, fechada e protegida.

Antes de incorporar os arquivos à totalização, os sistemas da Justiça Eleitoral verificam sua autenticidade e integridade. A assinatura digital confirma que o resultado foi produzido pela urna cadastrada para aquela seção.

O cálculo da totalização é feito automaticamente pelo sistema eletrônico. Ao TSE cabe divulgar os resultados consolidados e os dados de cada seção eleitoral.

Por que os resultados começam a sair às 17h?

Desde 2022, o horário de votação é unificado em todo o país, com Brasília como referência. Isso permite iniciar a divulgação dos resultados sem esperar o encerramento da votação em estados com fusos diferentes.

Antes dessa mudança, a divulgação dos votos para presidente precisava aguardar o fechamento das seções nas regiões onde a votação terminava mais tarde em relação ao horário de Brasília.

Em 2018, por exemplo, os números da disputa presidencial só começaram a ser divulgados às 19h, pelo horário de Brasília, porque a votação ainda estava em andamento no Acre.

Onde acompanhar os resultados oficiais?

A apuração das eleições 2026 poderá ser acompanhada em tempo real pelo Portal Resultados do TSE e pelo aplicativo Resultados, disponível para celulares Android e iOS.

A ferramenta permite consultar a totalização em todo o país, por estado, município ou zona eleitoral, além de pesquisar os votos por cargo e por candidato. Os números são atualizados conforme os boletins de urna são recebidos e processados pela Justiça Eleitoral.

Para consultar, basta selecionar as Eleições de 2026 e escolher a abrangência desejada. A plataforma também informa o número de seções totalizadas e o comparecimento do eleitorado.

Ao término da totalização, ficam disponíveis os resultados finais, os percentuais de votação, os votos por partido e a indicação de quem foi eleito ou disputará o segundo turno, quando houver.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026

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