Eleições 2024: Paulinho Freire é eleito prefeito de Natal

Paulinho Freire (União) é eleito prefeito de Natal, no segundo turno das eleições de 2024, realizado neste domingo, 27. De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 100% das urnas apuradas, Paulinho Freire obteve 55,34% dos votos válidos.

Em segundo lugar ficou Natália Bonavides (PT), que recebeu 44,66% dos votos válidos.

Natal conta com mais de 785 mil habitantes e 575.629 de eleitores, a cidade com o maior número de pessoas aptas a votar, segundo informações do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RN).

Quem ficou na frente no 1º turno em Natal?

Paulinho Freire (União) e Natália Bonavides (PT) disputam o segundo turno das eleições 2024 para prefeito de Natal, de acordo com dados de apuração do TSE.

No primeiro turno, com 100% das urnas apuradas, Paulinho Freire obteve 44,08% dos votos válidos e Natália Bonavies teve 28,45%. Em terceiro lugar ficou Carlos Eduardo (PSD), com 23,95% dos votos válidos.

Para vencer em primeiro turno, um candidato precisaria de 50% dos votos válidos mais um, excluindo brancos e nulos.

Paulinho Freire (União) : 44,08%

: 44,08% Natália Bonavides (PT) : 28,45%

: 28,45% Carlos Eduardo (PSD): 23,95%

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro turno da eleição, tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa. Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizadas, com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18 anos; maiores de 70 anos e analfabetos.

O que faz um prefeito?

O prefeito é o chefe do Poder Executivo municipal, sendo responsável por gerir a cidade. As calçadas, parques e unidades de saúde estão diretamente ligados à atuação dos prefeitos e prefeitas.

Durante os quatro anos de mandato, cabe ao prefeito:

Controlar os gastos do dinheiro público;

Planejar e realizar obras públicas;

Administrar o município com a arrecadação de impostos para financiar serviços como limpeza, iluminação pública, saúde e educação.

Quem foram os vereadores eleitos em Natal?

Robson Carvalho (União Brasil) Eriko Jácome (PP) Daniel Valença (PT) Irapoã Nóbrega (Republicanos) Daniell Rendall (Republicanos) Thabatta Pimenta (PSOL) Brisa Bracchi (PT) Camila Araújo (União Brasil) Herberth Sena (PV) Nina Souza (União Brasil) Tércio Tinoco (União Brasil) Kleber Fernandes (Republicanos) Leo Souza (Republicanos) Preto Aquino (Podemos) Samanda Alves (PT) Aldo Clemente (PSDB) Matheus Faustino (União Brasil) Tárcio de Eudiane (União Brasil) Eribaldo Medeiros (REDE) Luciano Nascimento (PSD) Hermes Câmara (Cidadania) Subtenente Eliabe (PL) Claúdio Custódio (PP) João Batista Torres (Democracia Cristã) Daniel Santiago (PP) Pedro Henrique (PP) Anne Lagartixa (Solidariedade) Tony Henrique (PL) Fúlvio (Solidariedade)