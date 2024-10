Resultado das eleições em Porto Alegre: Sebastião Melo é reeleito prefeito

Sebastião Melo (MDB) foi reeleleito prefeito de Porto Alegre, no segundo turno das eleições de 2024, realizado neste domingo, 27. Com 80,42% das urnas apuradas, ele teve 61,05% dos votos, de acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Em segundo lugar ficou Maria do Rosário (PT), que recebeu 38,95% dos votos válidos.

Melo, 66 anos, nasceu em Piracanjuba, Goiás. Atua na política gaúcha desde os anos 1980. Ele tentou ser vereador de Porto Alegre por quatro vezes, desde 1982, até conseguir ser eleito pela primeira vez em 2000, cargo em que ficaria até 2012.

Ele foi vice-prefeito de Porto Alegre de 2013 a 2016, se elegeu deputado estadual em 2018 e, em 2020, foi eleito prefeito pela primeira vez.

Quem ficou na frente no 1º turno em Porto Alegre?

No primeiro turno, com 100% das urnas apuradas, Melo teve 49,72% dos votos, e Rosário, 26,28%. Veja o percentual de votos de cada um deles na votação de 6 de outubro.

Sebastião Melo (MDB): 49,72%

49,72% Maria do Rosário (PT): 26,28%

26,28% Juliana Brizona (PDT): 19,69%

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro turno da eleição, tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa. Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizadas, com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18 anos; maiores de 70 anos e analfabetos.

O que faz um prefeito?

O prefeito é o chefe do Poder Executivo municipal, sendo responsável por gerir a cidade. As calçadas, parques e unidades de saúde estão diretamente ligados à atuação dos prefeitos e prefeitas.

Durante os quatro anos de mandato, cabe ao prefeito:

Controlar os gastos do dinheiro público;

Planejar e realizar obras públicas;

Administrar o município com a arrecadação de impostos para financiar serviços como limpeza, iluminação pública, saúde e educação.

