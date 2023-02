Como funciona a eleição para presidentes da Câmara e do Senado? Veja os detalhes

O futuro das votações no Congresso e das pautas no novo governo Lula (PT) começa a ser definido nesta quarta-feira, 1º de fevereiro, com a posse de deputados e senadores e a eleição dos presidentes das duas casas.

No dia da posse, ocorre também a votação para presidente de Câmara e Senado. Em 2023, Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG) concorrem à reeleição.

Sobretudo no Senado, o resultado é mais incerto. O mandato da presidência das casas é de dois anos. Veja abaixo tudo sobre as posses no Congresso e os mandatos no Congresso nacional.

Quando são as posses dos deputados e senadores?

Os congressistas que foram eleitos nas eleições de outubro de 2022 tomam posse, como de praxe, somente em 1º de fevereiro. É diferente da posse do presidente da República, que acontece em 1º de janeiro, um mês antes.

Neste ano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tomou posse em 1º de janeiro. Mas, até o momento, o Congresso em exercício era o anterior, eleito nas eleições 2018. Isso só muda com a posse do novo Congresso, eleito nas eleições 2022 e que ficará no cargo por quatro anos.

Quem é o atual presidente da Câmara?

O presidente da Câmara entre 2021 e início de 2023 é Arthur Lira (PP-AL). Para 2023, o parlamentar deve ser reeleito para o cargo com ampla margem de votos. O deputado Chico Alencar (PSOL-RJ) também concorrerá ao posto.

Lira, em 2021, surpreendeu ao vencer uma eleição apertada contra Baleia Rossi (MDB), que era o candidato do ex-presidente da Casa, Rodrigo Maia.

Quem é o atual presidente do Senado e quem pode vencer?

No Senado, o atual presidente é Rodrigo Pacheco (PSD-MG). A eleição para a nova legislatura está em aberto.

Pacheco conta com o apoio do governo, mas a disputa deve ser voto a voto. O candidato bolsonarista Rogério Marinho (PL-RN) é o principal nome da oposição e o resultado segue incerto.

Aliados de Pacheco acreditam ter pelo menos 50 votos garantidos, mais do que os 41 necessários para a reeleição. O número, no entanto, esbarra nos cálculos de parlamentares próximos de Marinho. O principal adversário do atual presidente do Senado também diz ter o suficiente para vencer no primeiro turno.

Em tese, Pacheco conta com o apoio de toda a base do governo Lula e da maior parte das legendas de centro. No papel, o atual presidente do Senado teria os votos de partidos como PT, MDB, PDT, PSB, PSD, Cidadania e Rede, além do engajamento de ministros do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como Flávio Dino (Justiça) e Renan Filho (Transportes).