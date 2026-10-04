Eleição para presidente em Sergipe: Lula fica em primeiro lugar com 62,74%

Eleições 2026: acompanhe a apuração (Cleverton Ribeiro/MTUR/Divulgação)
Repórter
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 21h44.
De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com xxx% das urnas apuradas, o presidente e candidato à reeleição Luis Inácio Lula da Silva (PT) ficou em primeiro lugar em Sergipe, com 62,74% dos votos válidos. O candidato Flávio Bolsonaro (PL) ficou com 30,63%. Os dois disputaram o segundo turno das eleições de 2026 neste domingo, 4.
Em Sergipe, 1,74 milhão de eleitores escolheram o próximo presidente do Brasil.
VEJA O RESULTADO COMPLETO DA VOTAÇÃO
Nos números gerais, com 99,3% das urnas apuradas, Bolsonaro ficou com 47,6% dos votos válidos, e Lula, 45,01%, na votação do primeiro turno, realizada neste domingo, 4. Em Sergipe, Lula ficou com 62,74% dos votos válidos, e Bolsonaro com 30,63%.
Veja os detalhes do resultado das eleições em Sergipe
Para vencer em primeiro turno, um candidato precisaria de 50% dos votos válidos mais um, excluindo brancos e nulos.
O candidato Fábio Mitidieri (PSD) foi eleito como governador de Sergipe, de acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com 92,32% das urnas apuradas, Fábio obteve 59,2% dos votos válidos (660.815), e Valmir de Francisquinho (Republicanos) recebeu 37,59%. Em terceiro ficou Dr. Helton (PSOL), com 3,16%.
Os candidatos Rogério Carvalho (PT) e Delegado Alessandro (MDB) foram eleitos senadores da República pelo estado de Sergipe nas eleições de 2026.
De acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 99,92% das urnas apuradas, Carvalho obteve 21,91% dos votos válidos (510.713). Em segundo lugar ficou Alessandro, que recebeu 17,14% (399.473).
Os resultados das votações para os cargos de deputado estadual e federal podem ser consultados na página do TSE. Basta selecionar o estado de interesse.
Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro ou do segundo turno da eleição, tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.
Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.
O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados, com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18 anos; maiores de 70 anos; e analfabetos.