Eleição para presidente em Sergipe: Lula fica em primeiro lugar com 62,74%

De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com xxx% das urnas apuradas, o presidente e candidato à reeleição Luis Inácio Lula da Silva (PT) ficou em primeiro lugar em Sergipe, com 62,74% dos votos válidos. O candidato Flávio Bolsonaro (PL) ficou com 30,63%. Os dois disputaram o segundo turno das eleições de 2026 neste domingo, 4.

Em Sergipe, 1,74 milhão de eleitores escolheram o próximo presidente do Brasil.

VEJA O RESULTADO COMPLETO DA VOTAÇÃO

Quem ficou na frente no 1º turno em Sergipe?

Nos números gerais, com 99,3% das urnas apuradas, Bolsonaro ficou com 47,6% dos votos válidos, e Lula, 45,01%, na votação do primeiro turno, realizada neste domingo, 4. Em Sergipe, Lula ficou com 62,74% dos votos válidos, e Bolsonaro com 30,63%.

Veja os detalhes do resultado das eleições em Sergipe

Para vencer em primeiro turno, um candidato precisaria de 50% dos votos válidos mais um, excluindo brancos e nulos.

Quem foi eleito governador de Sergipe?

O candidato Fábio Mitidieri (PSD) foi eleito como governador de Sergipe, de acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com 92,32% das urnas apuradas, Fábio obteve 59,2% dos votos válidos (660.815), e Valmir de Francisquinho (Republicanos) recebeu 37,59%. Em terceiro ficou Dr. Helton (PSOL), com 3,16%.

Senadores eleitos em Sergipe?

Os candidatos Rogério Carvalho (PT) e Delegado Alessandro (MDB) foram eleitos senadores da República pelo estado de Sergipe nas eleições de 2026.

De acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 99,92% das urnas apuradas, Carvalho obteve 21,91% dos votos válidos (510.713). Em segundo lugar ficou Alessandro, que recebeu 17,14% (399.473).

Os resultados das votações para os cargos de deputado estadual e federal podem ser consultados na página do TSE. Basta selecionar o estado de interesse.

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro ou do segundo turno da eleição, tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.

Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados, com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18 anos; maiores de 70 anos; e analfabetos.