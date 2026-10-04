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Eleição presidente no Piauí: Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fica em primeiro lugar

Com 70,94% dos votos válidos, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou em primeiro lugar no Piauí. Veja também o resultado para governador e senador no estado

No Piauí, 2,71 milhões eleitores escolheram o próximo presidente do Brasil (Leandro Fonseca/Exame)

No Piauí, 2,71 milhões eleitores escolheram o próximo presidente do Brasil (Leandro Fonseca/Exame)

André Martins e Layane Serrano

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 21h46.

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De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com xxx% das urnas apuradas, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou em primeiro lugar no Piauí, com 70,94% dos votos válidos. O Flávio Bolsonaro (PL) ficou com 24,13%. Os dois disputaram o primeiro turno das eleições de 2026 neste domingo, 4.

No Piauí, 2,71 milhões eleitores escolheram o próximo presidente do Brasil.

VEJA O RESULTADO COMPLETO DA VOTAÇÃO

Para vencer em primeiro turno, um candidato precisaria de 50% dos votos válidos mais um, excluindo brancos e nulos.

Com 99% das urnas apuradas, o cenário é definitivo: Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) vão se enfrentar no segundo turno das eleições presidenciais, em 25 de outubro.

Veja os detalhes do resultado das eleições no Piauí

Quem foi eleito governador do Piauí?

Rafael Fonteles (PT) foi reeleito governador do Piauí em primeiro turno nas eleições de 2026, de acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com 99,50% das urnas apuradas, Fonteles obteve 70,86% dos votos válidos, neste domingo, 4.

Senadores eleitos no Piauí?

Os candidatos Marcelo Castro (MDB) e Júlio César (PSD) foram eleitos senadores da República pelo estado do Piauí nas eleições de 2026.

De acordo com dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 99,50% das urnas apuradas, Marcelo Castro (MDB) obteve 35,66% dos votos válidos. Em segundo lugar ficou Júlio César (PSD), que recebeu 26,95%. Em terceiro lugar ficou Ciro Nogueira (PP), com 24,68%.

Os resultados das votações para os cargos de deputado estadual e federal podem ser consultados na página do TSE. Basta selecionar o estado de interesse.

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro ou do segundo turno da eleição, tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.

Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

Quem é obrigado a votar e justificar a ausência

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados, com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18 anos; maiores de 70 anos; e analfabetos.

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