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El Niño deve se formar em maio e intensificar calor no Brasil

Fenômeno ligado ao aquecimento do Pacífico pode se formar entre maio e julho e repetir eventos extremos como os registrados em 2024

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Publicado em 25 de abril de 2026 às 12h14.

O fenômeno climático El Niño deve se formar já em maio e pode intensificar o calor no Brasil nos próximos meses, segundo alerta divulgado pela Organização Meteorológica Mundial (OMM), ligada à Organização das Nações Unidas (ONU). A previsão indica que o evento pode ter forte intensidade em 2026.

O El Niño é caracterizado pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico, o que altera padrões climáticos em várias partes do mundo. Entre os efeitos mais comuns estão temperaturas mais altas, períodos de seca em algumas regiões e chuvas intensas em outras.

De acordo com a OMM, a formação do fenômeno deve ocorrer a partir de maio, com uma janela que se estende até julho. Apesar da previsão, a agência ressalta que o El Niño é um evento natural e pode sofrer variações ao longo dos próximos meses.

O fenômeno já esteve associado a eventos extremos recentes. Em 2024, foram registradas ondas de calor intensas, além de tempestades no Sul do país, especialmente no Rio Grande do Sul.

Mesmo assim, especialistas destacam que previsões climáticas são dinâmicas e dependem da evolução das condições atmosféricas ao longo do tempo.

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