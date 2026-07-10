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EUA preveem que El Niño será um dos mais fortes da história neste ano

Atualização da agência dos Estados Unidos aponta aumento das chances de um dos episódios mais intensos desde 1950 e manutenção do fenômeno até 2027

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 10 de julho de 2026 às 15h04.

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O fenômeno climático El Niño, caracterizado pelo aquecimento acima da média das águas do Oceano Pacífico, pode alcançar em 2026 intensidade suficiente para figurar entre os episódios mais expressivos já registrados. O alerta foi divulgado nesta sexta-feira pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA).

Em sua atualização mais recente, o Centro de Previsão Climática da NOAA, sediado em Miami, elevou para 81% a chance de que o El Niño seja "muito forte" entre outubro e dezembro. Caso a projeção se confirme, o episódio estará entre os mais intensos desde o início da série histórica, em 1950.

A agência também informou que existe 97% de probabilidade de o fenômeno permanecer ativo até a primavera de 2027, no hemisfério norte.

Segundo a NOAA, o El Niño "continua e seguirá se fortalecendo" desde a emissão do aviso sobre sua formação, em 11 de junho. Na ocasião, o órgão estimava em 63% a probabilidade de que a temperatura da superfície do mar ultrapassasse em 2 graus Celsius a média na região do Pacífico afetada pelo fenômeno.

O relatório mais recente "prevê que El Niño se intensificará ao longo de 2026" porque, além das projeções dos modelos climáticos, "um forte acoplamento da circulação atmosférica e oceânica no Pacífico contribui para uma confiança muito alta de que El Niño continuará até o início de 2027".

A NOAA considera que há formação de El Niño quando as temperaturas do Pacífico equatorial permanecem 0,5 grau Celsius acima da média durante "vários meses consecutivos".

O fenômeno é marcado pelo aquecimento das águas do Pacífico e pelo fortalecimento dos ventos de oeste, condição que aumenta o cisalhamento vertical do vento.

Nos países localizados na área de influência do El Niño, como os Estados Unidos, o padrão costuma favorecer um inverno mais quente e condições mais secas. A NOAA ressalta, no entanto, que o fenômeno também pode provocar "chuvas e possíveis inundações" na região sul do país.

Os efeitos do El Niño ainda elevam a possibilidade de formação de ciclones tropicais no Oceano Pacífico, enquanto reduzem a probabilidade de ocorrência de furacões no Atlântico.

Como consequência desse cenário, a Universidade Estadual do Colorado revisou nesta sexta-feira sua previsão para a temporada de furacões. A instituição passou a estimar apenas nove tempestades nomeadas, abaixo da média histórica e inferior à projeção anterior, que indicava 13 sistemas.

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