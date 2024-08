A deputada federal e pré-candidata à prefeitura de Porto Alegre, Maria do Rosário (PT), tem 34,1% das intenções de voto, e o atual prefeito, Sebastião Melo (MDB), 30,7%, de acordo com a pesquisa da AtlasIntel divulgada nesta quinta-feira, 8. Pela margem de erro da pesquisa, há empate técnico entre o atual prefeito e a deputada.

Na segunda posição, Juliana Brizola (PDT) tem 12,7% e Felipe Camozzato (NOVO), 12,5%. A dupla está empatada na margem de erro. Luciano Schafer (UP) aparece na sequência com 0,4% e Fabiana Sanguiné (PSTU) tem 0,1%. Os indecisos são 3,6%, enquanto brancos e nulo somam 5,8%.

Leia mais: Debates em Porto Alegre para as eleições de 2024: confira datas e locais

Na comparação com o levantamento anterior, realizado em junho, Maria do Rosário e Sebatião Melo oscilaram positivamente dois pontos percentuais cada, dentro da margem de erro.

Pesquisa para prefeito de POA

Maria do Rosário (PT): 34,1%

Sebastião Melo (MDB): 30,7%

Juliana Brizola (PDT): 12,7%

Felipe Camozzato (Novo): 12,5%

Luciano Schafer (UP): 0,4%

Fabiana Sanguiné (PSTU): 0,1%

Indecisos: 3,6%%

Voto branco/nulo: 5,8%

Maria do Rosário lidera entre as mulheres e maioria das faixas etárias; Melo entre homens e evangélicos

A pesquisa mostra uma vantagem da candidata do PT entre as mulheres e em diversas faixas etárias, principalmente entre as pessoas com 35 a 59 anos. Maria do Rosário também fica à frente dos demais concorrentes entre os eleitores com ensino médio ou superior e com renda de R$ 2 mil a R$ 3 mil por mês e acima de R$ 5 mil.

O candidato à reeleição, por sua vez, lidera entre homens, pessoas com mais de 60 anos e evangélicos. Melo também é favorito entre o eleitorado com ensino fundamental e baixa renda.

Empate no segundo turno

Na simulação de segundo turno entre os dois líderes da pesquisa, Melo tem 46%, enquanto Maria do Rosário aparece com 45%. A disputa está empatada tecnicamente pela margem de erro. Na comparação com a pesquisa de junho, a candidata do PT foi quem mais cresceu nesse cenário, ao ganhar seis pontos percentuais ante os 38,2% de dois meses atrás.

O atual prefeito cresceu três pontos em relação aos 43,7% de junho, quando tinha maior vantagem sobre a adversária.

Maioria reprova governo Melo

De acordo com a AtlasIntel, Melo também terá que lidar com a desaprovação ao seu governo. O desempenho dele é reprovado por 58% dos eleitores que responderam a pesquisa. Outros 37% afirmaram que aprovam a atual gestão e 5% não sabem opinar.

Ao questionar o preparo dos candidatos por áreas temáticas, o estudo também mostra que Maria do Rosário é considerada melhor preparada do que o atual prefeito sobre todas as áreas, com destaque para educação, meio ambiente, saúde, transporte público e cultura.

A pesquisa foi registrada no TSE como RS-03159/2024 e realizou 1.221 entrevistas entre os dias 2 e 7 de agosto, por meio de Recrutamento Digital Aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de três pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.