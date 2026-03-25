Kassab anuncia saída do governo Tarcísio para se dedicar às articulações das eleições 2026

O presidente do PSD, Gilberto Kassab, anunciou nesta quarta-feira, 25, que deixará o cargo de secretário de Governo e Relações Institucionais da gestão de Tarcísio de Freitas (Republicanos), em São Paulo, para focar nas articulações políticas com vistas às eleições de 2026.

Em nota, Kassab informou que o avanço do calendário eleitoral, com disputas para presidente, governadores, senadores e deputados, torna inviável conciliar a função no governo com sua atuação partidária.

"Diante das intensas atividades nos campos partidário e eleitoral que se apresentam no calendário político de 2026, com eleições para presidente, governadores, senadores e deputados em outubro, a minha atuação como secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo torna-se incompatível com minha atividade política e eleitoral neste período. Desta forma, deixo o secretariado do governador Tarcísio de Freitas, que tive a honra de integrar desde o primeiro dia de seu mandato", disse Kassab no texto.

Ele afirmou que o partido tomou a decisão correta ao apoiar Tarcísio de Freitas em 2022 e declarou que a atual gestão encerra o mandato com resultados em áreas como saúde, educação, infraestrutura e segurança.

Kassab também agradeceu ao governador pela participação no secretariado desde o início da administração e reiterou o apoio do PSD a uma eventual candidatura à reeleição em 2026.

Na mesma mensagem, indicou que passará a atuar diretamente com lideranças do partido em todo o país, incluindo prefeitos, parlamentares e pré-candidatos, com o objetivo de estruturar um projeto nacional para o próximo ciclo eleitoral.

Sem mencionar nomes, afirmou que o PSD pretende lançar um candidato à Presidência da República e fez referência a dificuldades enfrentadas por gestões anteriores em relação a problemas estruturais do país.

O dirigente concluiu que a meta é preparar, “de forma democrática”, um novo projeto político para São Paulo e para o Brasil a partir de 2026.

Cenário indeciso no PSD

O PSD ainda não definiu oficialmente quem representará o partido na corrida presidencial. Nos bastidores, o nome do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, é citado como principal opção para a pré-candidatura.

Nesta quarta-feira, 25, Kassab tem agenda com Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, em São Paulo. O gestor já declarou que não pretende integrar uma chapa como vice em eventual candidatura liderada por Caiado, nem migrar de partido ou disputar uma vaga no Senado.

Na segunda-feira, 23, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, também filiado ao PSD, retirou seu nome da disputa interna. Em nota, afirmou que irá concluir seu mandato no estado.