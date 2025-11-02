Domingo em SP começa com chuva e alerta de enchente em todas as áreas

São Paulo (SP), 23/10/2024 - Chuva forte no final da tarde em São Paulo. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil (Paulo Pinto/Agência Brasil)
Redação Exame
Publicado em 2 de novembro de 2025 às 08h32.
A cidade de São Paulo iniciou este domingo, 2, sob estado de atenção para inundações em todas as regiões, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE).
O aviso se estende a toda a capital devido à atuação de uma massa de ar com pressão atmosférica reduzida, que provoca chuvas persistentes, raios, ventos fortes e potencial para alagamentos.
As primeiras áreas atingidas neste domingo foram as zonas sul e oeste. Com o solo já saturado, cresce o risco de enchentes, deslizamentos e quedas de árvores.
Evitar transitar por ruas alagadas
Buscar abrigo seguro
Manter distância de redes elétricas
Não se proteger sob árvores
O sistema de instabilidade chegou à Grande São Paulo vindo do Paraná e já causou chuvas e ventos fortes durante a madrugada nas cidades da divisa. A temperatura mínima registrada foi de 16,9°C.
🌧️ Domingo (2/11)
Chuva persistente durante todo o dia
Máxima de 22°C, mínima de 16,9°C
Umidade elevada, acima de 70%
Risco de alagamentos e deslizamentos
⛅ Segunda-feira (3/11)
Céu nublado com poucas aberturas de sol pela manhã
Chuva ganha força à tarde, com risco de alagamentos
Mínima de 17°C, máxima de 24°C
🌤️ Terça-feira (4/11)
Sol entre muitas nuvens e temperatura em elevação
Pancadas isoladas de chuva no período da tarde
Mínima de 18°C, máxima de 26°C