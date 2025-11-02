Brasil

Domingo em SP começa com chuva e alerta de enchente em todas as áreas

Capital paulista amanhece sob chuva e com solo encharcado; Defesa Civil está em alerta máximo para impactos como enchentes e deslizamento

São Paulo (SP), 23/10/2024 - Chuva forte no final da tarde em São Paulo. Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil (Paulo Pinto/Agência Brasil)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 2 de novembro de 2025 às 08h32.

A cidade de São Paulo iniciou este domingo, 2, sob estado de atenção para inundações em todas as regiões, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE).

O aviso se estende a toda a capital devido à atuação de uma massa de ar com pressão atmosférica reduzida, que provoca chuvas persistentes, raios, ventos fortes e potencial para alagamentos.

Chuva intensa nas zonas sul e oeste

As primeiras áreas atingidas neste domingo foram as zonas sul e oeste. Com o solo já saturado, cresce o risco de enchentes, deslizamentos e quedas de árvores.

⚠️ Recomendações da Defesa Civil:

  • Evitar transitar por ruas alagadas

  • Buscar abrigo seguro

  • Manter distância de redes elétricas

  • Não se proteger sob árvores

Rajadas de vento e trovoadas

O sistema de instabilidade chegou à Grande São Paulo vindo do Paraná e já causou chuvas e ventos fortes durante a madrugada nas cidades da divisa. A temperatura mínima registrada foi de 16,9°C.

📅 Previsão para a semana em São Paulo

🌧️ Domingo (2/11)

  • Chuva persistente durante todo o dia

  • Máxima de 22°C, mínima de 16,9°C

  • Umidade elevada, acima de 70%

  • Risco de alagamentos e deslizamentos

Segunda-feira (3/11)

  • Céu nublado com poucas aberturas de sol pela manhã

  • Chuva ganha força à tarde, com risco de alagamentos

  • Mínima de 17°C, máxima de 24°C

🌤️ Terça-feira (4/11)

  • Sol entre muitas nuvens e temperatura em elevação

  • Pancadas isoladas de chuva no período da tarde

  • Mínima de 18°C, máxima de 26°C

