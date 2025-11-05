Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Caminhão cai de ponte na Marginal Tietê e deixa feridos

Acidente ocorreu na tarde desta quarta-feira, 5 de novembro, na altura da Ponte Atílio Fontana

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 18h13.

Última atualização em 5 de novembro de 2025 às 18h17.

Tudo sobreTrânsito
Saiba mais

Um caminhão caiu da Ponte Atílio Fontana, localizada na Marginal Tietê, na Zona Norte de São Paulo, nesta quarta-feira, 5 de novembro.

O Corpo de Bombeiros informou que quatro pessoas ficaram feridas no acidente, sendo que uma delas sofreu parada cardiorrespiratória e duas ficaram presas nas ferragens. A quarta vítima sofreu escoriações. Até o momento, não há mais informações sobre o estado de saúde das vítimas.

A pista expressa da Marginal Tietê está completamente bloqueada no trecho próximo à ponte, em razão do pouso do helicóptero da Polícia Militar.

Em decorrência do acidente, o tráfego na região está bastante congestionado, com filas se estendendo até a Rodovia Castello Branco, entre os km 15 e 13, na aproximação com a Marginal.

Acompanhe tudo sobre:Trânsitoacidentes-de-transitoSão Paulo capital

Mais de Brasil

MPSP deflagra operação contra falsificação e comércio ilegal de bebidas

Comissão do Senado aprova isenção do IR para salários até R$ 5 mil

PEC da Segurança: Câmara inclui confisco de bens do crime organizado

Casamento formal é a escolha Nº1 dos casais mais ricos, diz IBGE

Mais na Exame

ESG

Brasil e China ampliam cooperação para recuperar solos degradados e preservar a Amazônia

Mercados

Com saúde financeira em dia, C&A planeja nova vitrine de expansão

Carreira

A liderança que não para: o poder de se reinventar e continuar inspirando resultados

Future of Money

Ibovespa supera 150 mil pontos: o que isso indica para o mercado cripto?