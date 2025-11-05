Caminhão cai de ponte na Marginal Tietê e deixa feridos

Um caminhão caiu da Ponte Atílio Fontana, localizada na Marginal Tietê, na Zona Norte de São Paulo, nesta quarta-feira, 5 de novembro.

O Corpo de Bombeiros informou que quatro pessoas ficaram feridas no acidente, sendo que uma delas sofreu parada cardiorrespiratória e duas ficaram presas nas ferragens. A quarta vítima sofreu escoriações. Até o momento, não há mais informações sobre o estado de saúde das vítimas.

A pista expressa da Marginal Tietê está completamente bloqueada no trecho próximo à ponte, em razão do pouso do helicóptero da Polícia Militar.

Em decorrência do acidente, o tráfego na região está bastante congestionado, com filas se estendendo até a Rodovia Castello Branco, entre os km 15 e 13, na aproximação com a Marginal.