Dívida pública sobe para 79% e registra novo aumento em novembro

A dívida pública do Brasil encerrou o penúltimo mês de 2025 em 79% e atingiu os R$ 10 trilhões — em outubro, o número tinha ficado em 78,4%.

O dado diz respeito à Dívida Bruta do Governo Geral (DBGG), que engloba os governos federal, estadual e municipal e o INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social).

“Essa elevação decorreu, sobretudo, dos juros nominais apropriados (0,7 p.p.), das emissões líquidas de dívida (0,4 p.p.) e da variação do PIB nominal (-0,4 p.p.)”, afirmou o Banco Central.

A autoridade monetária também divulgou que, em novembro, o setor público registrou déficit primário de R$ 14,4 bilhões.

Dados positivos

Os números reforçam a preocupação com o ritmo de crescimento dos gastos públicos no país. O Brasil encerra o ano com uma previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2025 em 2,26%, a taxa de desemprego em 5,6% e a inflação projetada entre 4,33%, acima da meta de 3% mas dentro do intervalo de tolerância que vai de 1,5% a 4,5%.

O dólar, que começou o ano valendo R$ 6,20, se encaminha para encerrar o período na casa dos R$ 5,50. Já o índice Ibovespa em janeiro era de 126 mil pontos e deverá finalizar dezembro acima dos 160 mil pontos.

Apesar dos bons índices econômicos, a elevação constante da dívida pública bruta preocupa.