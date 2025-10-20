Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Valor da dívida do Brasil compraria uma Tesla — e ainda sobraria troco

O montante também equivale a cinco vezes o valor de mercado da Coca-Cola; veja outras comparações

Dívida pública: valor ultrapassou os R$ 4 trilhões pela primeira vez (Bruno Domingos/Reuters)

Dívida pública: valor ultrapassou os R$ 4 trilhões pela primeira vez (Bruno Domingos/Reuters)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 19h41.

A Dívida Pública Federal (DPF) atingiu R$ 8,14 trilhões em agosto, o que, convertido para dólares na cotação desta segunda-feira, 20, dá cerca de US$ 1,515 trilhão.

Para colocar esse número em perspectiva, ele poderia comprar a fabricante de veículos elétricos Tesla, avaliada em US$ 1,487 trilhão, e ainda sobraria dinheiro suficiente para adquirir mais de 341 mil Model S, cada um avaliado em US$ 81.880.

O valor atual da dívida brasileira tambem equivale a cinco empresas Coca-Colas — e não estamos falando em unidades de refrigerante, mas da empresa inteira, avaliada em US$ 294,5 bilhões. Também é dinheiro suficiente para comprar pelo menos dez BHP.

Embora essas comparações curiosas ajudem a dimensionar a dívida, o crescimento contínuo do endividamento é um ponto que preocupa investidores, ainda mais após a derrubada da MP alternativa ao IOF.

Por que o aumento da dívida pública abala a confiança do investidor?

O aumento constante significa mais pressão sobre o orçamento do governo, maiores gastos com juros e amortizações, e potenciais impactos na confiança do mercado e na capacidade de investimento do país.

O cenário é reforçado pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), que estima que a dívida pública bruta do Brasil ultrapasse 90% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2025 e alcance 98,1% em cinco anos.

O levantamento consta no relatório Monitor Fiscal, divulgado na última quarta-feira. Apesar de o cenário ser um pouco melhor que o traçado na última edição do documento, em julho, ele ainda é considerado preocupante para as contas públicas brasileiras.

A previsão para este ano é de 91,4% do PIB, ligeiramente abaixo dos 98,2% projetados anteriormente. No ano passado, o débito ficou em 87,3% do PIB, segundo o FMI. A estimativa anterior para 2030 era de 99,4% do PIB.

O endividamento bruto é um dos principais indicadores de solvência de um país e é acompanhado de perto por analistas e investidores, sendo um termômetro da saúde fiscal do Brasil.

Acompanhe tudo sobre:TeslaDívida públicaGoverno Lula

Mais de Invest

Petróleo fecha em queda por temor de oferta em excesso

Dólar fecha em queda pela quarta sessão seguida, a R$ 5,37

Captações na renda variável tombam 80% e chegam a mínimas históricas, revela Anbima

Funcionários da Kering fazem greve na Itália contra redução do trabalho remoto

Mais na Exame

Mundo

Trem mais rápido do mundo deve iniciar operações na China em 2026

ESG

Um terço do consumo elétrico chinês vem de fontes limpas

Ciência

Mounjaro para ajudar no sono? Anvisa libera uso do medicamento para tratar apneia

Invest

Petróleo fecha em queda por temor de oferta em excesso