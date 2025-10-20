Valor da dívida do Brasil compraria uma Tesla — e ainda sobraria troco

A Dívida Pública Federal (DPF) atingiu R$ 8,14 trilhões em agosto, o que, convertido para dólares na cotação desta segunda-feira, 20, dá cerca de US$ 1,515 trilhão.

Para colocar esse número em perspectiva, ele poderia comprar a fabricante de veículos elétricos Tesla, avaliada em US$ 1,487 trilhão, e ainda sobraria dinheiro suficiente para adquirir mais de 341 mil Model S, cada um avaliado em US$ 81.880.

O valor atual da dívida brasileira tambem equivale a cinco empresas Coca-Colas — e não estamos falando em unidades de refrigerante, mas da empresa inteira, avaliada em US$ 294,5 bilhões. Também é dinheiro suficiente para comprar pelo menos dez BHP.

Embora essas comparações curiosas ajudem a dimensionar a dívida, o crescimento contínuo do endividamento é um ponto que preocupa investidores, ainda mais após a derrubada da MP alternativa ao IOF.

Por que o aumento da dívida pública abala a confiança do investidor?

O aumento constante significa mais pressão sobre o orçamento do governo, maiores gastos com juros e amortizações, e potenciais impactos na confiança do mercado e na capacidade de investimento do país.

O cenário é reforçado pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), que estima que a dívida pública bruta do Brasil ultrapasse 90% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2025 e alcance 98,1% em cinco anos.

O levantamento consta no relatório Monitor Fiscal, divulgado na última quarta-feira. Apesar de o cenário ser um pouco melhor que o traçado na última edição do documento, em julho, ele ainda é considerado preocupante para as contas públicas brasileiras.

A previsão para este ano é de 91,4% do PIB, ligeiramente abaixo dos 98,2% projetados anteriormente. No ano passado, o débito ficou em 87,3% do PIB, segundo o FMI. A estimativa anterior para 2030 era de 99,4% do PIB.

O endividamento bruto é um dos principais indicadores de solvência de um país e é acompanhado de perto por analistas e investidores, sendo um termômetro da saúde fiscal do Brasil.