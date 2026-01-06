Diretor da PF é um dos cotados para o comando do Ministério da Justiça

O diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, é um dos cotados para o comando do Ministério da Justiça. A vaga pode ser aberta nos próximos dias, com a iminente saída Ricardo Lewandowski.

O nome de Andrei já circula entre os assessores do ministério, onde a avaliação é positiva. "É o melhor diretor da história da Polícia Federal. Um excelente nome", disse ao SBT News o secretário nacional de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, Marivaldo Pereira.

Outro integrante do ministério afirmou, em reservado, lamentar a saída de Lewandowski. Mas ponderou que o nome de Andrei seria uma boa escolha. "Ele é extremamente preparado", afirmou.

Andrei Rodrigues está no comando da PF desde 2023. Delegado de carreira há mais de 20 anos, é um nome de confiança do presidente Lula (PT), a quem caberá a palavra final sobre a indicação quando a saída de Lewandowski for oficializada.

Lula retorna do Rio de Janeiro nesta terça-feira, 6, quando poderá começar a se debruçar sobre esta e outras questões envolvendo os quadros do governo.

Outro nome ventilado até aqui para uma possível sucessão é o do ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Vinícius de Carvalho. Pessoas próximas a Vinícius disseram que o ministro ainda não foi oficialmente sondado e que está "na dele" diante da possibilidade.

O chefe da CGU tem extensa trajetória no Direito e na gestão pública. Ele está à frente da Controladoria-Geral da União desde 2023, depois de ter presidido o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).