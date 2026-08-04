Dino autoriza abertura de terceiro inquérito da PF sobre Lulinha

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator de um terceiro pedido formalizado pela Polícia Federal (PF) para abertura de inquérito para investigar Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, autorizou a investigação nesta terça-feira, 4.

O processo é sigiloso. O pedido formulado pela PF solicita a autorização para um grupo de pessoas que teriam negócios supostamente ilícitos em áreas do governo federal e que inclui Lulinha. A Polícia quer investigar se houve prática de tráfico de influência pelo filho do presidente em favor de empresas com as quais Lulinha teria parcerias.

Outro pedido feito ao ministro, e também acolhido, envolve supostos vazamentos ilegais de dados sigilosos em investigações da Polícia Federal.

Na semana passada, o ministro André Mendonça, do STF, já havia autorizado a abertura de dois inquéritos com Lulinha como alvo. O ministro André Mendonça já autorizou a abertura de outros dois inquéritos contra o filho do presidente.

O primeiro deles investiga o suposto envolvimento do filho do presidente em uma operação para favorecer o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS, junto ao Ministério de Saúde em negócios que envolvem a venda de cannabis medicinal à rede pública de saúde.

O segundo inquérito autorizado por Mendonça envolve a suspeita de que Lulinha tenha favorecido um empresário junto à Dataprev, empresa estatal de tecnologia, e outros órgãos do governo.

Procurada, a defesa de Fábio Luís não respondeu. O advogado do filho de Lula, Marco Aurélio Carvalho, tem negado o envolvimento de seu cliente nas irregularidades e já qualificou a abertura dos inquéritos de "pesca probatória", prática vedada pela Justiça e que consiste em buscas genéricas e especulativas com o intuito de encontrar provas contra alguém.