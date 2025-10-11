Novo Nordisk fecha departamento que pesquisava cura para diabetes tipo 1

A Novo Nordisk decidiu encerrar sua divisão de terapia celular que desenvolvia pesquisas para uma cura do diabetes tipo 1. O processo faz parte de uma reestruturação focada em áreas de maior retorno financeiro, de acordo com informações da Bloomberg. A fabricante do Ozempic também anunciou a redução de quase 11% do quadro de funcionários da empresa.

A farmacêutica dinamarquesa busca parceiros para dar continuidade a "projetos inovadores". O jornal Borsen antecipou que quase todos os 250 funcionários do departamento serão desligados.

O movimento faz parte da estratégia do CEO Mike Doustdar, que recentemente concluiu a aquisição de US$ 5,2 bilhões da Akero Therapeutics Inc., empresa que desenvolve medicamentos para doenças hepáticas relacionadas à obesidade, sendo o maior acordo de P&D da Novo até hoje.

Projetos interrompidos e desafios do setor

As terapias celulares e genéticas representam tratamentos únicos para doenças como anemia falciforme e hemofilia, mas ainda enfrentam dificuldades para obter cobertura de seguros devido aos altos custos.

A Novo tinha dois projetos em testes clínicos: uma terapia para doença de Parkinson, conduzida com parceiros acadêmicos, e uma terapia experimental com células-tronco para insuficiência cardíaca, desenvolvida em parceria com a Heartseed Inc. Nesta semana, a empresa notificou a Heartseed sobre o encerramento do acordo de licenciamento do tratamento.

O projeto interno para a cura do diabetes tipo 1 alcançou a fase de testes em animais no final da última década. Jacob Sten Petersen, chefe de pesquisa global e líder do projeto, relatou em uma publicação no site da empresa que seu objetivo inicial era desenvolver uma cura para sua própria filha, que tem diabetes tipo 1.