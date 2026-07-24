Pesquisa Datafolha: Lula tem 40% e Flávio Bolsonaro, 32%, no 1º turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera o cenário estimulado de primeiro turno, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 24.

O petista registra 40% das intenções de voto, contra 32% de Flávio Bolsonaro (PL). A vantagem de Lula é de oito pontos percentuais.

Na rodada anterior, em 18 de junho, o presidente tinha 41%, e o senador, 31%. As pesquisas, porém, não são comparáveis, pois o número de candidatos mudou em relação ao levantamento do mês passado.

Na sequência aparecem Ronaldo Caiado (PSD), com 4%, Romeu Zema (Novo) e Renan Santos (Missão), ambos com 3%, e Augusto Cury (Avante), com 2%. Samara Martins (UP), Cabo Daciolo (Mobiliza) e Rui Costa Pimenta (PCO) registram 1% cada. Aécio Neves (PSDB) e Joaquim Barbosa (DC) não pontuam.

Os eleitores que declaram voto em branco, nulo ou em nenhum candidato somam 8%, enquanto 3% não sabem em quem votar.

Mais informações em instantes.