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Pesquisa Datafolha: Lula tem 40% e Flávio Bolsonaro, 32%, no 1º turno

A vantagem do petista sobre o senador do PL é de oito pontos percentuais

(Ricardo Stuckert / PR/Agência Senado/Agência Câmara/Esfera Brasil/Montagem /Flickr)

(Ricardo Stuckert / PR/Agência Senado/Agência Câmara/Esfera Brasil/Montagem /Flickr)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 24 de julho de 2026 às 19h09.

Última atualização em 24 de julho de 2026 às 19h12.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera o cenário estimulado de primeiro turno, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 24.

O petista registra 40% das intenções de voto, contra 32% de Flávio Bolsonaro (PL). A vantagem de Lula é de oito pontos percentuais.

Na rodada anterior, em 18 de junho, o presidente tinha 41%, e o senador, 31%. As pesquisas, porém, não são comparáveis, pois o número de candidatos mudou em relação ao levantamento do mês passado.

Na sequência aparecem Ronaldo Caiado (PSD), com 4%, Romeu Zema (Novo) e Renan Santos (Missão), ambos com 3%, e Augusto Cury (Avante), com 2%. Samara Martins (UP), Cabo Daciolo (Mobiliza) e Rui Costa Pimenta (PCO) registram 1% cada. Aécio Neves (PSDB) e Joaquim Barbosa (DC) não pontuam.

Os eleitores que declaram voto em branco, nulo ou em nenhum candidato somam 8%, enquanto 3% não sabem em quem votar.

Mais informações em instantes. 

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