'Dia histórico para o multilateralismo', diz Lula sobre acordo UE-Mercosul

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, aprovado nesta sexta-feira, 9, pelo bloco, é "uma sinalização em favor do comércio internacional como fator para o crescimento econômico, com benefícios para os dois blocos", em um contexto de crescente protecionismo e unilateralismo.

Em publicação divulgada nas redes sociais, o presidente disse que esta sexta é um "dia histórico para o multilateralismo".

Lula ressaltou que os dois blocos, juntos, somam 718 milhões de pessoas e têm um PIB de US$ 22,4 trilhões.

"O texto amplia alternativas para exportações brasileiras e investimentos produtivos europeus e simplifica regras comerciais para os dois lados. Uma vitória do diálogo, da negociação e da aposta na cooperação e na integração entre os países e blocos", afirmou o presidente.

Dia histórico para o multilateralismo. Após 25 anos de negociação, foi aprovado o Acordo entre Mercosul-União Europeia, um dos maiores tratados de livre comércio do mundo. A decisão chancelada pelo lado europeu une dois blocos que, juntos, somam 718 milhões de pessoas e um PIB de… — Lula (@LulaOficial) January 9, 2026

Aprovação do acordo foi formalizada

Os países que integram a União Europeia formalizaram, nesta sexta-feira, o apoio majoritário ao tratado de livre comércio com o bloco econômico formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai.

O comunicado foi emitido nesta tarde pelo representante do Chipre, responsável pela presidência rotativa da UE. A confirmação foi feita por meio de votos escritos.

A decisão veio após uma sinalização prévia de apoio dos representantes diplomáticos dos 27 países-membros, informou a agência Reuters.

Caso seja ratificado, o tratado se tornará o maior acordo comercial já firmado pela União Europeia. No entanto, o texto ainda precisa passar pelo crivo do Parlamento Europeu antes de entrar em vigor.