UE aprova acordo de livre-comércio com Mercosul

Uma maioria qualificada de países da União Europeia aprovou nesta sexta-feira, 9, o acordo de livre-comércio com o Mercosul, negociado há mais de 25 anos. As informações foram confirmadas pela EXAME com fontes do governo brasileiro.

Com a aprovação, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, irá para Assunção, no Paraguai, para assinar na segunda-feira, 12, o acordo comercial que vinculará o bloco a Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai.

Críticas do setor agropecuário

Negociado desde 1999 com o bloco da América do Sul, a proposta enfrentou forte resistência do setor agropecuário europeu.

Na última quinta-feira, vários representantes do agro foram às ruas protestar contra o acordo. Na França, os protestos desta quinta-feira foram organizados pela Federação Nacional dos Sindicatos de Agricultores (FNSEA) e pela Coordenação Rural, duas das principais entidades do setor agrícola no país.

Segundo o Ministério do Interior, cerca de 100 tratores chegaram a Paris, embora a maioria tenha sido contida nos bloqueios de acesso à capital. Além disso, produtores bloquearam estradas no sudoeste e leste do país, bem como depósitos de combustível.

Na Bélgica, agricultores realizaram protestos tanto na região da Flandres quanto na Valônia, em reação à possível assinatura do acordo.

Cerca de 150 a 200 tratores se concentraram próximo ao porto de Zeebrugge, na província de Flandres Ocidental, bloqueando parcialmente vias de acesso ao tráfego de mercadorias, o que impactou principalmente caminhões. Segundo a agência de notícias Belga, a ação deve se estender até o fim do dia.

Na Grécia, produtores rurais intensificaram bloqueios em estradas e fronteiras após um mês de mobilizações por atraso no pagamento de subsídios e por novos apoios ao setor. Nos últimos dias, a pauta também passou a incluir oposição ao tratado com o Mercosul.

Na Alemanha, grupos de agricultores realizaram protestos em rodovias do norte e leste do país, bloqueando vias de acesso à capital, Berlim. De acordo com a rede regional RBB, trechos foram obstruídos na região de Brandemburgo. A polícia chegou a dispersar alguns piquetes não autorizados.

As manifestações foram convocadas pela Associação de Agricultores de Brandemburgo e pelo movimento “O Campo Conecta” ("Land schafft Verbindung", em alemão), que vem liderando uma série de ações em defesa do setor agrícola nos últimos meses.

