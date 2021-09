Dia da Independência: veja o que abre e o que fecha no RJ durante feriado

O feriado do Dia da Independência nesta terça-feira (7) pode ser de descanso prolongado para muitas pessoas. No comércio, no entanto, pouca coisa muda nesta segunda-feira, dia 6.

Veja abaixo as alterações no funcionamento de mercados, shoppings e bancos.

Alguns mercados funcionarão normalmente nos dois dias. É o caso das unidades do Guanabara, do Mundial, do BIG, do Extra (com exceção do mercado de Nova Iguaçu, que funcionará de 7h às 18h no dia 7) e Assaí Atacadista (a exceção é no dia 7, na loja Ceasa, que funcionará de 8h às 20h).

As lojas do Pão de Açúcar também funcionarão, em maioria, normalmente nos dois dias. Mas no Leblon e no Ingá, fechará às 23h no dia 7. No Flamengo e em Copacabana, às 21h.

As lojas Superprix de Copacabana e Ipanema serão as únicas com horário diferenciado no dia 7: de 8h às 15h. As unidades do Prezunic Caxias Centro, Taquara, Nilópolis, Vilar dos Teles e Santa Cruz fecharão mais cedo no dia 7, às 19h. As demais lojas da rede permanecerão abertas até as 21h.

O Maxx Atacado também terá horário diferenciado no dia 7, de 8h às 22h. O Sam's Club mudará nos dois dias: no dia 6, funcionará de 8h às 21h, e no dia 7, de 8h às 19h.

As agências bancárias funcionarão normalmente na segunda-feira (6), mas não vão abrir na terça-feira (7). Os shoppings, majoritariamente, funcionarão normalmente no dia 6 e com horário reduzido no dia 7.

Américas Shopping

- Na segunda-feira (6), as lojas e quiosques funcionarão das 10h às 22h; e as operações de alimentação e lazer, das 11h às 22h. Na terça-feira (7), as lojas e quiosques funcionarão das 13h às 21h; e as operações de alimentação e lazer, das 11h às 22h.

Fashion Mall

- Na segunda-feira (6), as lojas e quiosques funcionarão das 10h às 20h; e os restaurantes, das 12h às 22h. Na terça-feira (7), as lojas e quiosques do funcionarão das 14h às 20h; e os restaurantes, das 12h às 22h.

Shopping Jardim Guadalupe

- Na segunda-feira (6), as lojas, quiosques, operações de alimentação e lazer funcionarão das 10h às 22h. Na terça-feira (7), as lojas e quiosques funcionarão das 13h às 21h; as operações de alimentação e lazer, das 12h às 21h.

West Shopping

- Na segunda-feira (6), as lojas, quiosques, operações de alimentação e lazer funcionarão das 10h às 22h. Na terça-feira (7), as lojas e quiosques funcionarão das 13h às 21h; e as operações de alimentação e lazer, das 11h às 22h.

Ilha Plaza

- Funcionamento normal no dia 6. No dia 7, lojas e quiosques ficarão abertos de 14h às 20h; restaurantes, de 12h às 21h.

Shopping Grande Rio

- Funcionamento normal no dia 6. No dia 7, lojas e quiosques ficarão abertos de 13h às 21h. Alimentação, de 12h às 22h.

Passeio Shopping

- No dia 6, funcionamento normal. No dia 7, ficará fechado. Norte Shopping - Funcionamento normal no dia 6. No dia 7, lojas, quiosques e serviços ficarão abertos de 13h às 21h. Bares e restaurantes, de 11h às 22h.

Shopping Tijuca

- Funcionamento normal no dia 6. No dia 7, lojas, quiosques e serviços ficarão abertos de 13h às 21h. Bares e restaurantes, de 12h às 22h.

Plaza Niterói Shopping

- Funcionamento normal no dia 6. No dia 7, lojas, quiosques e serviços ficarão abertos de 15h às 21h. Bares e restaurantes, de 12h às 22h.