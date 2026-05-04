Novo Desenrola terá 4 modalidades; veja detalhes

O governo Lula lançou oficialmente nesta segunda-feira, 4, a nova versão do Desenrola, programa de refinanciamento de dívidas voltado a pessoas físicas, além de micro, pequenas e médias empresas. O program terá quatro modalidades.

A principal modalidade é o Desenrola Famílias, voltado a quem tem renda de até cinco salários mínimos e tem dívidas contratadas até 31 de janeiro de 2026 que estavam atrasadas de 90 dias a 2 anos em cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal não consignado.

Nesse modelo, há prazo de 35 dias para o pagamento da primeira parcela e o desconto do montante em dívida vai variar de 30% a 90%, a depender do atrado. No cartão de crédito, o desconto mínimo é de 40% para atrasos de 90 a 120 dias e chega a 90% com dívidas de até dois anos. Para o crédito pessoal, o desconto mínimo é de 30% para os atrasos de 90 a 120 dias e chega a 80% para débitos com dois anos de inadimplência.

Para quem aderir, haverá um limite de nova dívida, após os descontos, de R$ 15 mil por pessoa, por instituição financeira. Além disso, haverá o bloqueio para apostas em bets por 12 meses. As dívidas de até R$ 100 serão perdoadas pelos bancos.

Segundo o ministro da Fazenda, 1% do valor garantido pelo Fundo de Garantia de Operações (FGO) deverá ser destinado a ações de educação financeira.

Segundo o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, o governo pretende liberar cerca de R$ 4,5 bilhões do FGTS para ajudar trabalhadores a quitar débitos. O anúncio oficial chegou a ser adiado para permitir ajustes operacionais por parte das instituições financeiras, mas a expectativa no Palácio do Planalto é de que o programa seja detalhado em pronunciamento nacional, possivelmente em cadeia de rádio e televisão.

A operacionalização do uso do FGTS será feita por meio da Caixa Econômica Federal, que transferirá os valores diretamente às instituições credoras, mediante autorização do trabalhador. “A Caixa vai liberar o recurso na medida em que o trabalhador vai a uma instituição devedora, faz o seu pacto lá e a instituição que deu o crédito ao trabalhador faça o ajuste, o desconto e veja o saldo devedor. A Caixa fará a transferência, mediante a autorização do trabalhador”, afirmou Marinho.

O novo Desenrola prevê descontos que podem variar de 30% a 90% sobre o valor total das dívidas, dependendo do perfil do débito e da negociação com os credores. Poderão ser incluídas dívidas de cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal não consignado, além de dívidas do Fies.

A renegociação ficará aberta por 90 dias após o lançamento. O cliente poderá parcelar a nova dívida em até quatro anos, com tendência de haver uma carência de até um mês para o pagamento da primeira parcela.

Para trabalhadores com saldo no FGTS, a proposta prevê a liberação de até 20% do valor disponível, exclusivamente para a quitação de dívidas. Caso reste saldo devedor após essa etapa, será possível refinanciá-lo com juros estimados em cerca de 1,99% ao mês, com prazo de pagamento de até quatro anos.

Além das pessoas físicas, o programa deve contemplar micro, pequenas e médias empresas, ainda que os detalhes específicos para esse segmento não tenham sido integralmente divulgados.