Futura: Lula registra 47,8% de rejeição e Flávio, 41,6%

No cenário eleitoral, pré-candidatos registraram queda de rejeição em comparação com a mesma pesquisa feita em fevereiro

Lula e Flávio Bolsonaro: presidente e senador são pré-candidatos à Presidência nas eleições 2026 (Ricardo Stuckert / PR/Agência Senado/Flickr)

Giovanna Bronze
Colaboradora

Publicado em 11 de março de 2026 às 13h00.

O atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro (PL) são os nomes com maior rejeição para ocupar a Presidência da República, segundo pesquisa feita pelo instituto Futura Inteligência, em parceria com a Apex Partners, divulgada nesta quarta-feira, 11.

De acordo com o levantamento, Lula registrou 47,8% de rejeição entre os entrevistados, enquanto Flávio Bolsonaro tem 41,6%.

O dado apresenta uma melhora para ambos os pré-candidatos em comparação com a última pesquisa feita pelo instituto em fevereiro deste ano. Na época, Lula tinha 51,3% de rejeição, e Flávio, 43%.

Ainda nesta edição, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), aparece em terceiro lugar com a maior rejeição: 29,2%. Em seguida, seguem Ratinho Jr. (PSD), com 16,2%, e Romeu Zema (Novo), com 14%.

A pesquisa Futura/Apex foi feita com eleitores do Brasil com 16 anos ou mais, compilando 2000 entrevistas em 829 cidades realizadas no período entre 2 e 6 de março. O índice de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06607/2026.

Rejeição dos pré-candidatos à Presidência - Futura/Apex (Março 2026)

  • Lula (PT) - 47,8%
  • Flávio Bolsonaro (PL) - 41,6%
  • Fernando Haddad (PT) - 29,2%
  • Ratinho Jr. (PSD) - 16,2%
  • Romeu Zema (Novo) - 14%
  • Tarcísio de Freitas (Republicanos) - 13,9%
  • Ronaldo Caiado (PSD) - 13,1%
  • Eduardo Leite (PSD) - 12,8%
  • Aldo Rebelo (DC) - 10,4%
  • Renan Santos (Missão) - 10%
  • Não sabe/não respondeu - 2,2%
  • Rejeita todos - 2,1%
  • Não rejeita ninguém - 1%
