Depois da cultura, 99 mira o esporte e os Jogos Olímpicos de Los Angeles

RESUMO ＋ A 99, empresa de mobilidade, delivery e pagamentos, anunciou o patrocínio ao Comitê Olímpico do Brasil até os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. O acordo associa a marca ao COB e ao Time Brasil, com exclusividade em mobilidade e delivery. A estratégia busca reforçar a percepção da 99 como superapp e criar uma presença contínua no esporte.

Depois de transformar grandes eventos culturais em plataformas para apresentar o seu ecossistema aos brasileiros, a 99 quer repetir a estratégia no esporte. O recente anúncio de patrocínio ao Comitê Olímpico do Brasil (COB) até os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 marca a entrada oficial da empresa nesse território, com o objetivo de aproximar a marca de atletas, competições e torcedores.

Em conversa com a EXAME, Ana Verroni, CMO da 99 Brasil, explica que essa aproximação com o esporte faz parte de um movimento mais amplo: a marca busca acompanhar a diversificação do portfólio da companhia e consolidar a percepção da 99 como um superapp, com diferentes serviços, incluindo mobilidade, delivery e pagamentos.

“Consolidamos um território muito forte dentro do entretenimento, principalmente em eventos e ativações vinculadas ao universo musical. Agora, queremos repetir esse sucesso também no universo esportivo”, afirma Verroni.

Ao longo de 2026, a comunicação da empresa explorou diferentes frentes do entretenimento: do Carnaval, usado para apresentar aos consumidores os serviços da plataforma durante a programação de blocos e trios elétricos em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Salvador, a campanhas com celebridades, como Sabrina Sato para o 99Food.

“Começamos o ano reforçando para os usuários que a 99 tem um ecossistema, e não diminuímos o ritmo. Apesar de termos várias campanhas ao longo do ano, todas elas contam um pouco sobre a facilidade e a boa experiência que o usuário pode ter no nosso app”, destaca.

Emoção e performance

A 99 também vê o esporte como uma plataforma para conectar a marca a dois pilares: o vínculo emocional com os consumidores e a valorização da performance. A escolha do COB está relacionada à diversidade de modalidades, atletas e trajetórias que compõem o movimento olímpico, características que Verroni considera alinhadas à identidade da companhia.

“Reconhecemos no COB a busca por alta performance e por elevar os resultados. Conseguimos estabelecer um paralelo entre o trabalho do comitê e a nossa própria busca por desempenho em várias frentes.”

O contrato com o COB prevê a associação da 99 às marcas da entidade e do Time Brasil, além de exclusividade nos segmentos de mobilidade e delivery de alimentos e bebidas. O acordo também contempla o uso coletivo da imagem dos atletas, a presença da empresa nas missões esportivas e nos eventos institucionais do comitê, além de ações nos canais digitais.

Os valores financeiros do contrato não foram divulgados.

Um caminho até 2028

O patrocínio abre espaço para a companhia desenvolver ativações com atletas, experiências em eventos, centros de treinamento e bases de preparação, além de iniciativas de conteúdo ao longo do ciclo olímpico.

A proposta é construir uma presença contínua até Los Angeles, em vez de concentrar a comunicação em uma campanha pontual durante os Jogos Olímpicos. Para Verroni, a associação precisa envolver o cotidiano do esporte e as histórias dos atletas para criar uma conexão que vá além da exposição da marca.

“Não acreditamos só em exposição de marca. Acreditamos que, para uma comunicação ser genuína, ela precisa estar mergulhada naquele universo. Então, junto com essa exposição, vêm as ativações, os conteúdos para apoiar os esportistas e a conversa sobre o tema”, diz.

A ideia da 99 também é explorar a pluralidade do movimento olímpico, em sintonia com a variedade de serviços que a empresa oferece aos consumidores.

“Essa pluralidade e diversidade são muito importantes porque têm tudo a ver com a marca, com os serviços que prestamos aos brasileiros e com a natureza das Olimpíadas”, destaca a CMO.

Piu antecipou a aproximação

Antes do anúncio do patrocínio ao COB, a 99 já havia iniciado sua aproximação com o esporte por meio de uma campanha com Alison dos Santos, o Piu. A ação foi lançada após o atleta conquistar o ouro e estabelecer um recorde mundial nos 400 metros com barreiras no Mundial de Atletismo Ultimate, no fim de agosto.

A escolha de Piu também permitiu associar o desempenho esportivo a um atributo específico do negócio: a velocidade das entregas do 99Food. Segundo Verroni, o serviço trabalha com um tempo médio de entrega de 29 minutos, característica explorada na comunicação com o atleta.

“Quando escolhemos o Alison dos Santos, a conexão fazia sentido com a entrega efetiva do produto de 99Food. Queríamos testar essa conexão com esportes e começar a falar sobre o tema”, afirma.

Segundo a executiva, o planejamento para os próximos meses ainda está em andamento. A intenção, porém, é distribuir as iniciativas ao longo do calendário de competições do COB, que reúne diferentes eventos capazes de servir de ponto de partida para as ações.

“O nosso desejo é aproveitar ao máximo as oportunidades daqui até Los Angeles 2028.”

Copa do Mundo Feminina no radar

No planejamento da 99 para 2027, há espaço para a Copa do Mundo Feminina, que será realizada no Brasil. Embora ainda não tenha ações definidas para o torneio, a 99 avalia como ampliar o apoio às seleções brasileiras dentro de sua estratégia esportiva.

“Acontecer no Brasil já é algo importante, mas ser a Copa do Mundo Feminina é ainda mais importante”, afirma Verroni. “Ainda não temos nada muito definido sobre ações. Mas, com certeza, como parte desse suporte ao esporte, a Seleção Feminina estará contemplada”, finaliza a CMO.