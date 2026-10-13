Flávio Bolsonaro muda o tom e diz que votará pelo fim da escala 6x1

RESUMO ＋ A 12 dias do segundo turno, o senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) declarou nesta terça-feira, 13, apoio à PEC que prevê o fim da escala 6x1 e afirmou que votará a favor do texto. A votação em primeiro turno está prevista para quarta-feira, 14, no plenário do Senado.

A 12 dias do segundo turno das eleições, Flávio Bolsonaro (PL-RJ) declarou apoio à proposta de emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala de trabalho 6x1. Em conversa com jornalistas nesta terça-feira, 13, o senador e candidato à Presidência afirmou que votará a favor do texto porque "é o que a maioria dos trabalhadores brasileiros quer".

"A maioria dos trabalhadores brasileiros quer o fim da escala 6x1. Então, eu vou votar a favor. Só que a gente defende algo ainda melhor. Eu queria que tivesse liberdade para o trabalhador montar sua jornada de trabalho. Como é que fica a pessoa que trabalha de home office? Isso não está definido na PEC. (...) Mas acho que é um processo de evolução. A gente tem que buscar fazer com que o trabalhador tenha direito a uma folga maior, sim", disse, após visitar o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Fim da escala 6x1: o que Lula e Flávio Bolsonaro pensam sobre o assunto A declaração representa uma mudança de tom. Durante a campanha, o candidato chegou a dizer que a proposta do governo Lula era "oportunista" e, até então, evitava assumir uma posição, defendendo um modelo alternativo, baseado na flexibilização da jornada e na remuneração proporcional às horas trabalhadas.

A votação da PEC em primeiro turno está prevista para esta quarta-feira, 14, no plenário do Senado. Em outro momento, Flávio argumentou que a mudança pode aumentar os custos para as empresas e levar trabalhadores à informalidade. "O governo é que vai ter que bancar essa compensação, porque, obviamente, quando você reduz a jornada de trabalho, será necessária a contratação de mais pessoas. Tem o risco de muita gente ir para a informalidade. Então, isso tudo a gente está pesando. Mas, de novo, o meu voto vai ser conforme a vontade da maioria do povo trabalhador brasileiro", disse.

No Senado, além do PL, partidos de oposição ao governo devem liberar suas bancadas para votar a proposta, segundo a senadora Tereza Cristina (PP-MS). Ela foi escolhida para mediar as conversas entre o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e os partidos sobre a tramitação da PEC.