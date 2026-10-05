Deputados federais eleitos em SP em 2026: veja lista completa

O Partido Liberal (PL) elegeu a maior bancada de deputados federais de São Paulo nas eleições deste domingo, 4. A legenda conquistou 19 das 70 vagas do estado na Câmara dos Deputados, seguida pelo Partido dos Trabalhadores (PT), com 11 eleitos, de acordo com dados da Justiça Eleitoral paulista.

PSOL, Podemos, Republicanos e PSD elegeram seis deputados cada. O MDB conquistou quatro vagas, enquanto o PP ficou com três. PSB, Novo e União Brasil tiveram dois eleitos cada; Missão, PSDB e PRD elegeram um parlamentar cada.

Lucas Pavanato (PL) foi o deputado federal eleito mais votado no estado, com 3.038.438 votos. Erika Hilton (PSOL) ficou na segunda colocação, com 1.596.472 votos.

Na sequência aparecem Sâmia Bomfim (PSOL), com 583.107 votos, Kim Kataguiri (Missão), com 520.071, e Tabata Amaral (PSB), com 476.383.

Ao todo, foram registrados 26.394.256 votos na eleição para deputado federal em São Paulo. Desse total, 23.674.188 foram votos válidos, sendo 22.988.308 nominais e 685.880 de legenda. O estado teve ainda 1.561.578 votos em branco, 1.128.132 nulos e 30.358 anulados sub judice.

Dos 34.081.699 eleitores aptos, cerca de 26,4 milhões compareceram às urnas. A abstenção foi de 7.687.443 eleitores, ou aproximadamente 22,6% do eleitorado.

Lista dos deputados federais eleitos em SP em 2026

Confira os 70 deputados federais eleitos em São Paulo, em ordem decrescente de votação:

Lucas Pavanato (PL): 3.038.438 votos Erika Hilton (PSOL): 1.596.472 votos Sâmia Bomfim (PSOL): 583.107 votos Kim Kataguiri (Missão): 520.071 votos Tabata Amaral (PSB): 476.383 votos Renato Bolsonaro (PL): 379.312 votos Sargento Nantes (PP): 333.401 votos Delegado Palumbo (Podemos): 303.271 votos Guilherme Cortez (PSOL): 275.450 votos Mauricio Neves (PP): 269.996 votos Marcio Alvino (PL): 261.325 votos Professora Luciene Cavalcante (PSOL): 253.778 votos Ana Carolina Oliveira (Podemos): 246.741 votos Baleia Rossi (MDB): 239.124 votos Luna Zarattini (PT): 233.733 votos Marina Helena (Novo): 230.866 votos Delegado Bruno Lima (Podemos): 217.952 votos Rosana Valle (PL): 213.752 votos Renata Abreu (Podemos): 199.100 votos Marcos Pereira (Republicanos): 196.681 votos Luiz Philippe de O e Bragança (PL): 187.743 votos Guilherme Piai (Republicanos): 182.328 votos Igor Soares (PSD): 181.820 votos Paulo Alexandre Barbosa (PSD): 168.207 votos Felipe Becari (Podemos): 162.957 votos Thiago Surfista (PL): 161.971 votos Alencar Santana (PT): 160.264 votos Capitão Augusto (PL): 153.745 votos Jilmar Tatto (PT): 152.984 votos Celso Russomanno (Republicanos): 138.827 votos Thiago dos Reis (PT): 137.240 votos Paulo Serra (PSDB): 132.866 votos Sidney Cruz (MDB): 130.951 votos João Cury (MDB): 130.915 votos Luiz Fernando Machado (PL): 129.004 votos Arlindo Chinaglia (PT): 124.121 votos Pastor Marco Feliciano (PL): 122.119 votos Ney Santos (Republicanos): 118.566 votos Carlos Zarattini (PT): 117.608 votos Edinho Silva (PT): 115.341 votos Nilto Tatto (PT): 114.560 votos Natália Boulos (PSOL): 114.552 votos Kiko Celeguim (PT): 113.158 votos Motta (PL): 112.854 votos Juliana Cardoso (PT): 111.904 votos Joao Paulo Cunha (PT): 109.548 votos Rodrigo Gambale (Podemos): 106.901 votos Dra. Sandra Tadeu (PL): 106.471 votos Enrico Misasi (MDB): 106.225 votos Coronel Telhada (PP): 104.513 votos Paulo Freire (PL): 99.388 votos Marcos Neves (PSD): 98.359 votos Jonas Donizette (PSB): 97.335 votos Miguel Lombardi (PL): 96.333 votos Saulo Pedroso (PSD): 95.096 votos Altair Moraes (Republicanos): 94.770 votos Jefferson Campos (PL): 92.286 votos Carlos Sampaio (PSD): 91.902 votos Maria Rosas (Republicanos): 91.690 votos Mario Frias (PL): 91.403 votos Delegado Paulo Bilynskyj (PL): 90.363 votos Carlos Bezerra Jr. (PSD): 89.414 votos Sirlange Manga (União Brasil): 87.820 votos Milton Leite Filho (União Brasil): 71.631 votos Adriana Ventura (Novo): 69.083 votos Eduardo Cury (PL): 66.860 votos Wesley Cezar Lelinho (PL): 66.673 votos Gil Diniz (PL): 63.398 votos Edinho Araújo (PRD): 54.443 votos Sônia Guajajara (PSOL): 54.207 votos

Os dados são da Justiça Eleitoral, atualizados às 22h58 de domingo, 4, e estão sujeitos a alterações.

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro ou do segundo turno da eleição, tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.

Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados, com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18 anos; maiores de 70 anos; e analfabetos.