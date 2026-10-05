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Deputados federais eleitos em SP em 2026: veja lista completa

PL conquistou 19 das 70 vagas de São Paulo, seguido pelo PT, com 11; Lucas Pavanato liderou a votação no estado, com mais de 3 milhões de votos

Erika Hilton: deputada foi a segunda mais votada entre os federais eleitos em São Paulo, com 1.596.472 votos (Lula Marques/ Agência Brasil.)

Erika Hilton: deputada foi a segunda mais votada entre os federais eleitos em São Paulo, com 1.596.472 votos (Lula Marques/ Agência Brasil.)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 08h52.

Última atualização em 5 de outubro de 2026 às 09h13.

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O Partido Liberal (PL) elegeu a maior bancada de deputados federais de São Paulo nas eleições deste domingo, 4. A legenda conquistou 19 das 70 vagas do estado na Câmara dos Deputados, seguida pelo Partido dos Trabalhadores (PT), com 11 eleitos, de acordo com dados da Justiça Eleitoral paulista.

PSOL, Podemos, Republicanos e PSD elegeram seis deputados cada. O MDB conquistou quatro vagas, enquanto o PP ficou com três. PSB, Novo e União Brasil tiveram dois eleitos cada; Missão, PSDB e PRD elegeram um parlamentar cada.

Lucas Pavanato (PL) foi o deputado federal eleito mais votado no estado, com 3.038.438 votos. Erika Hilton (PSOL) ficou na segunda colocação, com 1.596.472 votos.

Na sequência aparecem Sâmia Bomfim (PSOL), com 583.107 votos, Kim Kataguiri (Missão), com 520.071, e Tabata Amaral (PSB), com 476.383.

Ao todo, foram registrados 26.394.256 votos na eleição para deputado federal em São Paulo. Desse total, 23.674.188 foram votos válidos, sendo 22.988.308 nominais e 685.880 de legenda. O estado teve ainda 1.561.578 votos em branco, 1.128.132 nulos e 30.358 anulados sub judice.

Dos 34.081.699 eleitores aptos, cerca de 26,4 milhões compareceram às urnas. A abstenção foi de 7.687.443 eleitores, ou aproximadamente 22,6% do eleitorado.

Lista dos deputados federais eleitos em SP em 2026

Confira os 70 deputados federais eleitos em São Paulo, em ordem decrescente de votação:

  1. Lucas Pavanato (PL): 3.038.438 votos
  2. Erika Hilton (PSOL): 1.596.472 votos
  3. Sâmia Bomfim (PSOL): 583.107 votos
  4. Kim Kataguiri (Missão): 520.071 votos
  5. Tabata Amaral (PSB): 476.383 votos
  6. Renato Bolsonaro (PL): 379.312 votos
  7. Sargento Nantes (PP): 333.401 votos
  8. Delegado Palumbo (Podemos): 303.271 votos
  9. Guilherme Cortez (PSOL): 275.450 votos
  10. Mauricio Neves (PP): 269.996 votos
  11. Marcio Alvino (PL): 261.325 votos
  12. Professora Luciene Cavalcante (PSOL): 253.778 votos
  13. Ana Carolina Oliveira (Podemos): 246.741 votos
  14. Baleia Rossi (MDB): 239.124 votos
  15. Luna Zarattini (PT): 233.733 votos
  16. Marina Helena (Novo): 230.866 votos
  17. Delegado Bruno Lima (Podemos): 217.952 votos
  18. Rosana Valle (PL): 213.752 votos
  19. Renata Abreu (Podemos): 199.100 votos
  20. Marcos Pereira (Republicanos): 196.681 votos
  21. Luiz Philippe de O e Bragança (PL): 187.743 votos
  22. Guilherme Piai (Republicanos): 182.328 votos
  23. Igor Soares (PSD): 181.820 votos
  24. Paulo Alexandre Barbosa (PSD): 168.207 votos
  25. Felipe Becari (Podemos): 162.957 votos
  26. Thiago Surfista (PL): 161.971 votos
  27. Alencar Santana (PT): 160.264 votos
  28. Capitão Augusto (PL): 153.745 votos
  29. Jilmar Tatto (PT): 152.984 votos
  30. Celso Russomanno (Republicanos): 138.827 votos
  31. Thiago dos Reis (PT): 137.240 votos
  32. Paulo Serra (PSDB): 132.866 votos
  33. Sidney Cruz (MDB): 130.951 votos
  34. João Cury (MDB): 130.915 votos
  35. Luiz Fernando Machado (PL): 129.004 votos
  36. Arlindo Chinaglia (PT): 124.121 votos
  37. Pastor Marco Feliciano (PL): 122.119 votos
  38. Ney Santos (Republicanos): 118.566 votos
  39. Carlos Zarattini (PT): 117.608 votos
  40. Edinho Silva (PT): 115.341 votos
  41. Nilto Tatto (PT): 114.560 votos
  42. Natália Boulos (PSOL): 114.552 votos
  43. Kiko Celeguim (PT): 113.158 votos
  44. Motta (PL): 112.854 votos
  45. Juliana Cardoso (PT): 111.904 votos
  46. Joao Paulo Cunha (PT): 109.548 votos
  47. Rodrigo Gambale (Podemos): 106.901 votos
  48. Dra. Sandra Tadeu (PL): 106.471 votos
  49. Enrico Misasi (MDB): 106.225 votos
  50. Coronel Telhada (PP): 104.513 votos
  51. Paulo Freire (PL): 99.388 votos
  52. Marcos Neves (PSD): 98.359 votos
  53. Jonas Donizette (PSB): 97.335 votos
  54. Miguel Lombardi (PL): 96.333 votos
  55. Saulo Pedroso (PSD): 95.096 votos
  56. Altair Moraes (Republicanos): 94.770 votos
  57. Jefferson Campos (PL): 92.286 votos
  58. Carlos Sampaio (PSD): 91.902 votos
  59. Maria Rosas (Republicanos): 91.690 votos
  60. Mario Frias (PL): 91.403 votos
  61. Delegado Paulo Bilynskyj (PL): 90.363 votos
  62. Carlos Bezerra Jr. (PSD): 89.414 votos
  63. Sirlange Manga (União Brasil): 87.820 votos
  64. Milton Leite Filho (União Brasil): 71.631 votos
  65. Adriana Ventura (Novo): 69.083 votos
  66. Eduardo Cury (PL): 66.860 votos
  67. Wesley Cezar Lelinho (PL): 66.673 votos
  68. Gil Diniz (PL): 63.398 votos
  69. Edinho Araújo (PRD): 54.443 votos
  70. Sônia Guajajara (PSOL): 54.207 votos

Os dados são da Justiça Eleitoral, atualizados às 22h58 de domingo, 4, e estão sujeitos a alterações.

Não foi votar? Como justificar ausência do voto

Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro ou do segundo turno da eleição, tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.

Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados, com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18 anos; maiores de 70 anos; e analfabetos.

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