Com mais de 2 milhões de votos, Lucas Pavanato é o deputado federal mais votado de SP

Lucas Pavanato (PL), de 28 anos, foi o deputado federal mais votado do estado nas eleições deste domingo, 4. Com quase 85% dos votos apurados, Pavanato já marcava 2.563.976, seguido por Erika Hilton (Psol), com 1.337.319 votos.

Quem é Lucas Pavanato

Influenciador de direita, o candidato do PL amplia assim uma trajetória eleitoral que começou a ganhar força em 2022, quando disputou uma vaga de deputado estadual e recebeu cerca de 36 mil votos, ficando como suplente.

Em 2024, na disputa pela Câmara Municipal de São Paulo, Pavanato foi o vereador mais votado da cidade, com 161.386 votos. Na campanha, apresentou propostas como a proibição de pessoas trans em banheiros femininos e a investigação de grupos que invadem propriedades na cidade. Apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, Pavanato ganhou projeção nas redes sociais com vídeos em que provoca adversários políticos. Entre seus aliados está o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).

Pavanato começou sua trajetória política em 2018, quando foi estagiário no gabinete do então vereador Fernando Holiday. Nas redes sociais, o vereador tem mais de 5,2 milhões de seguidores no Instagram e mais de 2,8 milhões no TikTok.

Quem é Erika Hilton

Erika Hilton foi eleita para seu primeiro mandato na Câmara dos Deputados em 2022. Ela e Duda Salabert (PDT-MG) foram as primeiras parlamentares trans da história da Casa. Em 2024, Erika assumiu a liderança da bancada da federação Psol-Rede na Câmara, sucedendo Guilherme Boulos (Psol-SP). Com a escolha, tornou-se a primeira parlamentar trans a ocupar um cargo de liderança no Congresso.

A deputada também foi a primeira mulher trans a ocupar uma cadeira na Câmara Municipal de São Paulo. Eleita com 50.508 votos, ela foi a mulher mais votada e a sexta no ranking geral, atrás apenas de veteranos como Suplicy (PT) e Milton Leite (DEM).

Além de Pavanato e Erika Hilton, a lista dos deputados federais mais votados de São Paulo inclui Sâmia Bomfim (PSOL), Kim Kataguiri (Missão), Tabata Amaral (PSB) e Renato Bolsonaro (PL).

O que faz um deputado federal?

Os deputados federais são representantes eleitos pela população na Câmara dos Deputados, que junto ao Senado, compõe o Poder Legislativo.

Entre as atribuições dos deputados estão a elaboração, discussão e votação de leis e outras propostas de competência da União, além da fiscalização das ações do Poder Executivo, composto pelo presidente da República.

A votação começa pela escolha do deputado federal e todos os estados e o Distrito Federal têm direito a uma quantidade pré-definida de cadeiras.

Como funciona a eleição do deputado federal?

A eleição para deputado federal ocorre pelo sistema proporcional.

Diferentemente da disputa para presidente, governador e senador, em que o resultado é determinado pela votação individual dos candidatos, a distribuição das cadeiras da Câmara leva em conta os votos recebidos pelos candidatos e pelos partidos ou federações. O eleitor vota em um candidato ou pode optar pelo voto na legenda.

Cada partido elege um número de candidatos a deputado proporcional ao número total de votos que recebeu em todos os seus candidatos a deputado, além dos votos na própria legenda. Este cálculo é chamado Quociente Eleitoral.

Como a quantidade de cadeiras é definida de acordo com a população de cada unidade da Federação, São Paulo tem o limite máximo de 70 deputados federais. O número total de representantes da Câmara é de 513, e cada estado e o Distrito Federal.