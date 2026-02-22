Alagamento em Ubatuba: forte chuva alaga ruas em rios e deixa famílias ilhadas

O município de Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo, registrou alagamento em diversos bairros após acumular 126 milímetros de chuva em 12 horas, volume equivalente à média prevista para todo o mês de fevereiro.

De acordo com a Defesa Civil, o alto índice pluviométrico provocou pontos de inundação, elevação rápida de rios e cachoeiras e risco de enxurradas, queda de árvores e deslizamentos em áreas de encosta.

Bairros de Ubatuba ficaram submersos e tiveram resgates

Entre as áreas mais atingidas pelo alagamento em Ubatuba está o bairro Sertão da Quina, entre a Praia de Maranduba e a serra. Moradores relataram ruas totalmente tomadas pela água, com nível atingindo portões e partes superiores de imóveis.

Equipes do Corpo de Bombeiros realizaram resgates de famílias ilhadas. Moradores também usaram embarcações e pranchas para atravessar vias alagadas e retirar pessoas de áreas isoladas.

Relatos indicam que o nível de rios subiu antes mesmo do início da chuva em alguns pontos, surpreendendo moradores e reduzindo o tempo de reação.

Duas pessoas morreram em naufrágio de barco

Duas pessoas morreram na noite do sábado, 21, após uma embarcação naufragar em meio às condições climáticas adversas em Ubatuba. O acidente ocorreu próximo à região de Ponta Grossa, durante chuva intensa e ventania que atingiram a região.

De acordo com o Grupamento de Bombeiros Marítimo, equipes foram acionadas por volta das 22h25 para atender a ocorrência de um barco em situação de risco.

A embarcação levava cinco tripulantes, sendo que duas pessoas não resistiram. As outras três foram resgatadas com vida por embarcações que passavam nas proximidades e levadas à área mais segura do bairro do Itaguá, onde receberam atendimento de emergência.

A combinação de chuva forte, ventos e mar agitado agravou os riscos para embarcações na região, conforme relato de autoridade

Alertas oficiais mantêm risco de novos alagamentos em Ubatuba

Segundo nota da Defesa Civil, mesmo com eventual redução da chuva, o solo permanece encharcado, o que mantém o risco de novas ocorrências. O órgão orienta que moradores deixem suas casas apenas em situações de perigo estrutural, como:

Rachaduras em paredes ou no solo;

Inclinação de árvores e postes;

Estalos em estruturas;

Água barrenta descendo de encostas.

Escolas municipais estão sendo usadas como pontos de apoio e acolhimento para famílias que precisarem sair de casa.

O Cemaden informou que a cidade segue em alerta moderado para deslizamentos de terra, além de possibilidade de enxurradas, extravasamento de canais e novos pontos de alagamento em Ubatuba, especialmente em regiões com drenagem deficiente.

Levantamentos de estações de monitoramento indicaram acumulados ainda maiores em alguns pontos do município, superando 140 mm.

Chuva também provoca ocorrências em cidades vizinhas

A chuva intensa no Litoral Norte também gerou ocorrências em Caraguatatuba, com registros de vias alagadas e casas invadidas pela água. Equipes de emergência atenderam chamados durante a noite, mas não houve necessidade de retirada de moradores, segundo os bombeiros.

Em Ubatuba, dois jovens que ficaram ilhados em uma cachoeira após uma cabeça d’água foram resgatados sem ferimentos.

A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros orientam que moradores de áreas de risco acompanhem alertas oficiais e acionem emergência em caso de necessidade