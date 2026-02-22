Alagamento em Ubatuba: forte chuva alaga ruas em rios e deixa famílias ilhadas

Órgãos de emergência registram ocorrências simultâneas em vários bairros. (Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 22 de fevereiro de 2026 às 11h58.
O município de Ubatuba, no Litoral Norte de São Paulo, registrou alagamento em diversos bairros após acumular 126 milímetros de chuva em 12 horas, volume equivalente à média prevista para todo o mês de fevereiro.
De acordo com a Defesa Civil, o alto índice pluviométrico provocou pontos de inundação, elevação rápida de rios e cachoeiras e risco de enxurradas, queda de árvores e deslizamentos em áreas de encosta.
Entre as áreas mais atingidas pelo alagamento em Ubatuba está o bairro Sertão da Quina, entre a Praia de Maranduba e a serra. Moradores relataram ruas totalmente tomadas pela água, com nível atingindo portões e partes superiores de imóveis.
Equipes do Corpo de Bombeiros realizaram resgates de famílias ilhadas. Moradores também usaram embarcações e pranchas para atravessar vias alagadas e retirar pessoas de áreas isoladas.
Relatos indicam que o nível de rios subiu antes mesmo do início da chuva em alguns pontos, surpreendendo moradores e reduzindo o tempo de reação.
Duas pessoas morreram na noite do sábado, 21, após uma embarcação naufragar em meio às condições climáticas adversas em Ubatuba. O acidente ocorreu próximo à região de Ponta Grossa, durante chuva intensa e ventania que atingiram a região.
De acordo com o Grupamento de Bombeiros Marítimo, equipes foram acionadas por volta das 22h25 para atender a ocorrência de um barco em situação de risco.
A embarcação levava cinco tripulantes, sendo que duas pessoas não resistiram. As outras três foram resgatadas com vida por embarcações que passavam nas proximidades e levadas à área mais segura do bairro do Itaguá, onde receberam atendimento de emergência.
A combinação de chuva forte, ventos e mar agitado agravou os riscos para embarcações na região, conforme relato de autoridade
Segundo nota da Defesa Civil, mesmo com eventual redução da chuva, o solo permanece encharcado, o que mantém o risco de novas ocorrências. O órgão orienta que moradores deixem suas casas apenas em situações de perigo estrutural, como:
Rachaduras em paredes ou no solo;
Inclinação de árvores e postes;
Estalos em estruturas;
Água barrenta descendo de encostas.
Escolas municipais estão sendo usadas como pontos de apoio e acolhimento para famílias que precisarem sair de casa.
O Cemaden informou que a cidade segue em alerta moderado para deslizamentos de terra, além de possibilidade de enxurradas, extravasamento de canais e novos pontos de alagamento em Ubatuba, especialmente em regiões com drenagem deficiente.
Levantamentos de estações de monitoramento indicaram acumulados ainda maiores em alguns pontos do município, superando 140 mm.
A chuva intensa no Litoral Norte também gerou ocorrências em Caraguatatuba, com registros de vias alagadas e casas invadidas pela água. Equipes de emergência atenderam chamados durante a noite, mas não houve necessidade de retirada de moradores, segundo os bombeiros.
Em Ubatuba, dois jovens que ficaram ilhados em uma cachoeira após uma cabeça d’água foram resgatados sem ferimentos.
A Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros orientam que moradores de áreas de risco acompanhem alertas oficiais e acionem emergência em caso de necessidade