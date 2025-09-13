Brasil

Bolsonaro terá escolta e esquema especial de segurança para ir a hospital no DF

Ida à unidade médica foi autorizada pelo ministro do STF Alexandre de Moraes

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 21h14.

Em regime de prisão domiciliar, o ex-presidente Jair Bolsonaro sairá pela primeira vez de casa após ser condenado a 27 anos de prisão por liderar uma tentativa de golpe. Ele vai realizar neste domingo um procedimento cirúrgico na pele de baixa gravidade no hospital DF Star, na Asa Sul, em Brasília.

O mandatário terá o carro vistoriado antes de sair do seu condomínio e será acompanhado por uma escolta de agentes da Polícia Penal do Distrito Federal, que estarão a paisana. Além disso, o ex-presidente estará com uma tornozeleira eletrônica e o entorno do hospital deve receber reforço da Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF). Apoiadores do ex-presidente já marcaram uma manifestação em solidariedade a Bolsonaro na manhã deste domingo.

