Debate na Globo: como Nunes, Boulos, Marçal e Tabata se preparam para último embate antes da eleição

A TV Globo realiza nesta quinta-feira, 3, o último debate entre os candidatos à prefeitura da cidade de São Paulo antes do primeiro turno. O encontro é cercado por expectativa pelas campanhas, uma vez que historicamente o debate da emissora carioca é o de maior audiência da eleição e pode virar votos e trazer eleitores indecisos.

Datena (PSDB), Guilherme Boulos (PSOL), Tabata Amaral (PSB), Ricardo Nunes (MDB) e Pablo Marçal (PRTB) foram convidados e confirmaram presença. Dos cinco candidatos, apenas o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) teve agenda de rua nesta quinta-feira. Tabata, Boulos, Marçal e Datena reservaram o dia para se preparar.

Apesar da discordância em vários temas, em conversa reservada com a EXAME, todas as campanhas concordam que o debate da Globo tem um peso muito importante nessa reta final de eleição e compartilharam as estratégias para "vencer" o encontro.

O entorno de Datena foi procurado, mas não respondeu os pedidos de contato da reportagem.

Aposta em obras e Tarcísio

Na campanha de Nunes, a tática é seguir destacando as obras e entregas do prefeito, além de valorizar a parceria com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), principal cabo eleitoral do atual prefeito.

O emedebista é um dos principais alvos dos adversários, naturalmente por ser o incumbente, mas também por não ter sido eleito como cabeça de chapa em 2020.

Nos últimos debates, além da gestão, casos como a suposta máfia das creches e o Boletim de Ocorrência de violência doméstica foram amplamente abordados para atacar Nunes, com Marçal repetindo a pergunta diversas vezes nos instantes finais no encontro da Folha.

O atual prefeito evita responder sobre as questões e defende que narrativa não passa de mentiras dos adversários. Sua equipe ainda não definiu qual será a postura de Nunes na Globo caso seja questionado mais uma vez sobre o caso, segundo apurou EXAME.

Boulos promete cartas na manga e busca pelo indeciso

Do lado de Boulos, a campanha promete ter deixado "cartas na manga" para o debate desta quinta. A ideia é seguir uma linha propositiva e dialogar com o eleitor indeciso. O QG do psolista acredita que há uma grande parcela de eleitores que ainda se pauta pelo debate para decidir o voto nessa reta final.

O atual prefeito tem sido um dos principais alvos do deputado, que evita confrontos diretos com Marçal e busca "dobradinhas" com Datena. Anteriormente buscava também com Tabata, mas agora enxerga uma postura mais dura da deputada.

Em relação às possíveis acusações e ataques de Marçal, a campanha de Boulos afirma que não quer confusão e tem dúvidas se ele vai "aprontar". A visão é que o influenciador adotará uma postura mais moderada para evitar aumentar sua rejeição, que já está acima de 40%, segundo as últimas pesquisas.

Boulos busca crescer entre os eleitores mais pobres, que em 2022 votaram no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e agora estão concentrados em Nunes. Com alta rejeição, o deputado gastou bom tempo do primeiro turno suavizando sua imagem junto ao eleitor, que o via como um radical de esquerda por causa de sua atuação como líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST).

Marçal quer mostrar postura de gestor, mas sem abandonar estilo bélico

O entorno de Marçal aposta que o candidato seguirá com a mesma tática dos encontros anteriores, que catapultou o nome do influenciador nesta corrida eleitoral. A ideia é continuar sendo notícia nessa reta final, principalmente porque seus principais adversários não terão mais propaganda eleitoral a partir desta quinta.

A campanha de Marçal pretende utilizar o debate para mostrar aos eleitores que ele está preparado para governar a cidade, sem abandonar seu estilo e postura de confronto com os principais adversários.

Sobre a postura apontada como pouco convencional no meio político, com xingamentos e ataques diretos aos adversários, o QG de Marçal vê que ele adota essa estratégia para demonstrar que Nunes tem uma administração "pífia" e não tem "tamanho para o cargo", enquanto Boulos não teria a capacidade de gerir uma cidade do tamanho de São Paulo por ser um "esquerdista".

Tabata aposta em propostas e ataques

A campanha de Tabata Amaral tem como principal estratégia focar nas propostas para a cidade, o que sempre a diferenciou dos outros candidatos, segundo avaliação de seus aliados. O plano também é atacar "as incoerências dos adversários" sempre que possível, enquanto mostra suas soluções para a cidade.

Questionada sobre quem será o principal alvo da deputada, a campanha aponta que o debate será um "jogo de xadrez" e que será necessário sentir o clima para entender qual será a melhor postura frente aos adversários. A ideia é que Tabata não vá ao encontro "apenas para cumprir tabela", mas para deixar sua marca.

O debate é visto como "a grande chance" da candidata de conseguir uma arrancada nessa reta final. A deputada tem oscilado positivamente nas últimas pesquisas, dentro da margem de erro, e chegou a 10%, segundo o agregador EXAME/IDEIA ultrapassando Datena.

A ideia da campanha é que Tabata seja vista como uma candidatura viável e cresça até sábado, com o objetivo de puxar o discurso de voto útil, uma vez que os levantamentos a mostram como competitiva em um eventual segundo turno contra Marçal e Nunes.