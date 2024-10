Para tentar chegar no 2º turno, Tabata busca virar votos e seguir com lógica de "proposta e porrada"

A campanha da deputada Tabata Amaral (PSB) tem uma missão difícil ao tentar chegar no segundo turno em São Paulo até o próximo domingo: superar três adversários que têm mais que o dobro do seu percentual de intenções de voto.

Para aliados, a receita para essa reta final é intensificar a agenda de rua para virar votos e seguir a lógica de "propostas e porradas" nos adversários.

“A ideia é mobilizar a equipe para intensificar as agendas de rua e alcançar mais pessoas”, diz um dos membros do QG da deputada. A ideia é realizar caminhadas e ações na maioria das regiões da cidade.

Tabata teve um leve crescimento nas últimas pesquisas, chegando ao quarto lugar, ultrapassando numericamente o apresentador José Luiz Datena (PSDB), que perdeu força ao longo da campanha.

Segundo o agregador EXAME/IDEIA, a deputada chegou a 9% das intenções de voto. Tabata conseguiu aumentar sua taxa de conhecimento e hoje um volume considerável de eleitores que a consideram como segunda opção de voto, de acordo com pesquisas públicas e levantamentos internos da campanha.

A candidata do PSB é a segunda opção de potenciais eleitores de Nunes, Boulos e Datena, com força entre mulheres e eleitores mais pobres. Aliados avaliam que o crescimento gradual da deputada, mesmo que tímido, mostra que, quando os eleitores conhecem Tabata, ela vira a primeira opção.

“Vemos um voto volátil de Nunes, por isso nossa aposta nesta semana é virar votos e chegar no último Datafolha com pelo menos 14% para sonhar com o segundo turno”, afirma outro membro da campanha.

Propostas e ataques, na mesma intensidade

Durante a campanha, Tabata se destacou como uma das principais opositoras ao influenciador Pablo Marçal (PRTB), produzindo vídeos sobre o passado criminal do ex-coach. Ao mesmo tempo, a deputada aproveitou o engajamento e o tempo nos debates para apresentar suas propostas.

“Ela vai seguir a tática que tem usado até agora: apresentar propostas e também atacar e expor as incoerências dos demais candidatos”, diz um aliado de Tabata. "Basta ver o exemplo do debate na Folha. Ela perguntou sobre PCDs [pessoas com deficiência] para o Marçal, ele não respondeu. Ela mostrou que ele não tinha propostas e apresentou as delas."

Nos últimos dois debates, a candidata ampliou os ataques ao atual prefeito Ricardo Nunes (MDB), e voltou as cargas ao deputado federal Guilherme Boulos (PSOL).

Durante os encontros, Tabata questionou os posicionamentos de Boulos sobre o governo Maduro na Venezuela e legalização das drogas e defesa ao aborto.

“Mostrar as incoerências do Boulos não é nenhuma mudança de estratégia. É evidenciar que existem grandes diferenças entre os dois”, diz um assessor da candidata.

Na última semana, a deputada fez um vídeo na última semana afirmando que eleger Nunes é votar em Bolsonaro, citando o candidato a vice Coronel Melo de Araújo.

O debate na TV Globo será mais um momento para a Tabata se apresentar dessa forma, como a candidata mais preparada, mas firme para enfrentar adversários, segundo o QG do PSB. A preparação para o embate na próxima quinta-feira ainda será realizada, mas um aliado da candidata diz que "não há segredo" e que a candidata está pronta.