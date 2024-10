Campanha de Marçal aposta em “ondas” e no voto envergonhado para repetir "efeito Dória” de 2016 Entorno do candidato do PRTB trabalha com hipótese de ele vencer a disputa na capital paulista no primeiro turno

Marçal: candidato aposta em "ondas" para seguir sendo notícia na reta final (Lourival Ribeiro e Rogerio Pallatta/SBT/Divulgação)