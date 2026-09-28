O ex-prefeito de Recife João Campos (PSB) e a governadora Raquel Lyra (PSD) estão tecnicamente empatados na corrida pelo governo de Pernambuco nas eleições de 2026. Segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira, 28, o ex-prefeito registra 45% das intenções de voto no primeiro turno, enquanto a adversária tem 43%.

A margem de erro do estudo é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, o que indica empate dentro da margem entre os líderes.

Entre os demais nomes, Ivan Moraes (PSOL) e Renan (Missão) marcam 2% cada, enquanto outros candidatos, a professora Camila (UP), Victor Assis (PCO) e Guilherme Fonseca (PSTU) somam 1%.

Votos nulos e brancos são 4%, e 3% não souberam ou não quiseram responder.

Segundo turno e votos válidos

Em uma simulação de segundo turno, a polarização do estado se mantém com um novo empate técnico no limite da margem. João Campos atinge 46%, enquanto Raquel Lyra marca 45%. Os votos em branco e nulos somam 4% e os indecisos são 5%.

Quando calculados apenas os votos válidos neste cenário estimulado, o candidato do PSB registra 51% contra 49% da candidata do PSD.

O levantamento também mensurou a pesquisa espontânea de primeiro turno, onde ambos pontuam 30%, refletindo a consolidação precoce de seus eleitorados.

Rejeição e avaliação do governo estadual

A pesquisa mediu a rejeição múltipla aos candidatos, cenário em que Lyra lidera com 42%, seguida de perto por Campos, com 39%. Renan e Ivan Moraes marcam 34% cada, enquanto os demais nomes pontuam 22%.

Ao mesmo tempo, a gestão da governadora apresenta saldo positivo no estado: 56% dos eleitores aprovam seu mandato, enquanto 41% desaprovam. Na avaliação qualitativa da gestão, 33% consideram o governo ótimo ou bom, 44% regular e 22% o classificam como ruim ou péssimo.

O raio-x do eleitorado pernambucano

O desempenho dos líderes revela recortes demográficos e geográficos distintos. João Campos concentra sua força entre os eleitores de 16 a 34 anos (52%) e na parcela com renda de até dois salários mínimos (51%).

Regionalmente, o pessebista domina na capital, o Recife, com 57% das intenções de voto, e na Região Metropolitana, onde atinge 47%, garantindo sua competitividade nas áreas mais densamente povoadas.

Por outro lado, Raquel Lyra constrói sua base no interior e entre os eleitores de maior renda e idade. A governadora lidera na faixa que ganha mais de cinco salários mínimos (54%) e entre os eleitores de 35 a 59 anos (48%).

Geograficamente, a candidata do PSD constrói sua vantagem no Sertão (50%) e no Agreste (49%), além de liderar também na região do São Francisco (50%), compensando a desvantagem na capital.

A pesquisa RealTime Big Data entrevistou 1.600 eleitores no estado de Pernambuco entre 23 e 26 de setembro de 2026. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o protocolo PE-06087/2026.