O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) lidera a corrida pelo governo de Minas Gerais, segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira, 28. O parlamentar registra 38% das intenções de voto no cenário estimulado de primeiro turno. Na segunda colocação aparece Patrus Ananias (PT), com 20%.

O ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PDT), tem 9%, em empate técnico com o governador Mateus Simões (PSD) e com Flávio Roscoe (PL), ambos com 8%.

Entre os demais nomes testados pelo levantamento, Gabriel (MDB) atinge 5%, seguido por Ben Mendes (Missão) com 2%. Indira Xavier (UP) pontua 1%. Outros candidatos, Rafael Duda (PSTU), Henrique Áreas (PCO) e Túlio Lopes (PCB), somam 1%.

Os votos nulos e em branco representam 4%, mesma proporção dos eleitores que não souberam ou não responderam.

Cleitinho aparecia em queda até agosto, atingindo seu pior patamar da série histórica na primeira semana de setembro. Ao longo do mês, o candidato recuperou seu alcance, subindo 7 pontos percentuais nos últimos vinte dias.

Patrus Ananias vem em crescente popularidade, mas tímida. Ao longo de setembro, o petista subiu 3 pontos. Todos os demais candidatos registraram curva negativa.

Simulações de segundo turno

Nas projeções diretas de segundo turno, Cleitinho Azevedo vence em todos os cenários testados pelo instituto. Em um embate contra Patrus Ananias, o republicano atinge 46% contra 41% do petista.

Contra o governador Mateus Simões, o senador marca 45% ante 38%. Se o adversário for Kalil, Cleitinho lidera por 48% a 35%.

A pesquisa também simulou confrontos sem o líder das pesquisas. Alexandre Kalil e Patrus Ananias configuram um empate técnico no limite da margem, com 40% e 39%, respectivamente.

Já o governador aparece numericamente à frente do petista, com 39% a 36%, registrando um novo empate técnico.

Rejeição e avaliação do governo estadual

O levantamento mediu a rejeição múltipla aos candidatos, fator que calcula o teto eleitoral. Patrus Ananias lidera com 46% de eleitores afirmando que não votariam nele de jeito nenhum.

Na sequência, aparecem empatados Cleitinho e Alexandre Kalil, ambos rejeitados por 44% dos entrevistados. Flávio Roscoe e Mateus Simões dividem a quarta posição dos mais rejeitados, cada um marcando 33%.

A pesquisa testou também a aceitação do atual governo de Mateus Simões. A gestão estadual é aprovada por 51% dos eleitores mineiros e desaprovada por 45%, enquanto 4% não souberam opinar.

Na questão qualitativa da administração, 45% a classificam como regular, 28% como ruim ou péssima e 25% como ruim ou péssimo.

O raio-x do eleitorado mineiro

A vantagem estatística de Cleitinho Azevedo é impulsionada pelo eleitorado jovem e de baixa renda. O senador atinge 48% entre eleitores de 16 a 34 anos e 44% no estrato populacional que ganha até dois salários mínimos. Regionalmente, seu melhor desempenho ocorre na região Central (42%).

Já Patrus Ananias encontra sua principal base de apoio no interior do estado e no eleitorado feminino. O petista chega a 28% na região do Jequitinhonha e 27% na região Norte. Entre as mulheres, ele marca 24%, contra apenas 16% da preferência do eleitorado masculino.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 2.000 eleitores entre 23 e 26 de setembro de 2026, por meio de entrevistas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o protocolo MG-03351/2026.