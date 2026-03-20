Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Arthur Lira lança pré-candidatura ao Senado e faz provocações ao rival Renan Calheiros

Em seu discurso, o deputado fez críticas aos senadores por Alagoas, ao apontar ausência de foco nos municípios

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 20 de março de 2026 às 18h15.

Tudo sobreEleições 2026
Saiba mais

O deputado federal Arthur Lira (PP-AL) oficializou, na tarde desta sexta-feira, sua pré-candidatura ao Senado por Alagoas. A agenda ocorreu em um hotel em Maceió e reuniu representantes de 83 dos 102 municípios do estado.

No cenário eleitoral, o principal adversário é o senador Renan Calheiros (MDB), que buscará a reeleição. O quadro político local, no entanto, permanece indefinido diante das possíveis candidaturas de JHC (PL), prefeito da capital, e do deputado federal Alfredo Gaspar (União), que recebeu convite do partido Novo para disputar a vaga. Ambos, apesar de alinhamento político com Lira, não participaram do evento, e o ex-presidente da Câmara mencionou a necessidade de cumprir acordos e "ter palavra".

Lira afirmou atravessar um momento de "serenidade" e de construção de alianças, citando articulações com Republicanos e União Brasil, além de um acordo "pré-desenhado" com o PL.

Durante o lançamento, o parlamentar fez críticas indiretas à atuação dos senadores por Alagoas — Renan Calheiros, Eudócia Caldas (PL) e Fernando Farias (MDB) — ao apontar ausência de foco nos municípios. Ele destacou que, à frente da Câmara dos Deputados, seu trabalho "fortaleceu o municipalismo", princípio que afirmou ter "por convicção".

"Eu sou um deputado, um parlamentar, municipalista por convicção", disse. "Alagoas tem a oportunidade de resgatar, nesta eleição, a cadeira que deixou no vácuo o municipalismo. Hoje, o Senado precisa se reaproximar da classe política alagoana. E eu vou fazer isso".

O deputado também declarou que "qualquer ministro, por mais capacidade que tenha", não compreende "as ruas, povoados e distritos" do estado. Atualmente, o único ministro alagoano no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é Renan Filho (MDB), titular dos Transportes, que foi governador por dois mandatos e deve deixar o cargo para disputar novamente o governo estadual.

"Brasília é terra de burocrata que não quer saber do povo. Tenho certeza que qualquer ministro, por mais capacidade que tenha, não conhece as ruas, povoados e distritos de Alagoas. Os únicos que podem ter a razão disso são deputados, prefeitos, vereadores e secretários, que semanalmente despacham conosco", afirmou Lira. Ele também ressaltou que optou por não convidar lideranças nacionais, priorizando "o encontro das lideranças" locais.

*Com informações da Agência O Globo.

Acompanhe tudo sobre:Arthur LiraEleições 2026Renan Calheiros

Mais de Brasil

Eduardo Paes renuncia e passa a prefeitura do Rio de Janeiro para Cavaliere

Outono começa hoje e primeira frente fria já tem data para chegar; veja

MPRJ denuncia ex-assessora de Flávio Bolsonaro por suspeita de lavagem de dinheiro

Preço do diesel dispara e chega a R$ 7,22, mostra levantamento

Mais na Exame

Carreira

Elas estudam mais, se formam mais — e ainda ganham menos

Casual

São Paulo volta a ter um torneio de tênis profissional. E com convidados estrelados

Mercados

Ibovespa despenca 2,25% e engata 4ª semana seguida de queda

Economia

ANP: preço médio do diesel tem aumento de 6,76% e chega a R$ 7,26 nos postos