Arthur Lira lança pré-candidatura ao Senado e faz provocações ao rival Renan Calheiros

O deputado federal Arthur Lira (PP-AL) oficializou, na tarde desta sexta-feira, sua pré-candidatura ao Senado por Alagoas. A agenda ocorreu em um hotel em Maceió e reuniu representantes de 83 dos 102 municípios do estado.

No cenário eleitoral, o principal adversário é o senador Renan Calheiros (MDB), que buscará a reeleição. O quadro político local, no entanto, permanece indefinido diante das possíveis candidaturas de JHC (PL), prefeito da capital, e do deputado federal Alfredo Gaspar (União), que recebeu convite do partido Novo para disputar a vaga. Ambos, apesar de alinhamento político com Lira, não participaram do evento, e o ex-presidente da Câmara mencionou a necessidade de cumprir acordos e "ter palavra".

Lira afirmou atravessar um momento de "serenidade" e de construção de alianças, citando articulações com Republicanos e União Brasil, além de um acordo "pré-desenhado" com o PL.

Durante o lançamento, o parlamentar fez críticas indiretas à atuação dos senadores por Alagoas — Renan Calheiros, Eudócia Caldas (PL) e Fernando Farias (MDB) — ao apontar ausência de foco nos municípios. Ele destacou que, à frente da Câmara dos Deputados, seu trabalho "fortaleceu o municipalismo", princípio que afirmou ter "por convicção".

"Eu sou um deputado, um parlamentar, municipalista por convicção", disse. "Alagoas tem a oportunidade de resgatar, nesta eleição, a cadeira que deixou no vácuo o municipalismo. Hoje, o Senado precisa se reaproximar da classe política alagoana. E eu vou fazer isso".

O deputado também declarou que "qualquer ministro, por mais capacidade que tenha", não compreende "as ruas, povoados e distritos" do estado. Atualmente, o único ministro alagoano no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é Renan Filho (MDB), titular dos Transportes, que foi governador por dois mandatos e deve deixar o cargo para disputar novamente o governo estadual.

"Brasília é terra de burocrata que não quer saber do povo. Tenho certeza que qualquer ministro, por mais capacidade que tenha, não conhece as ruas, povoados e distritos de Alagoas. Os únicos que podem ter a razão disso são deputados, prefeitos, vereadores e secretários, que semanalmente despacham conosco", afirmou Lira. Ele também ressaltou que optou por não convidar lideranças nacionais, priorizando "o encontro das lideranças" locais.

*Com informações da Agência O Globo.